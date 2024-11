Rabat: les défis et les opportunités de l’agriculture biologique en débat

lundi, 11 novembre, 2024 à 15:48

Rabat – La conférence internationale sur l’agriculture biologique et l’agroécologie s’est ouverte lundi à Rabat, rassemblant des acteurs nationaux et internationaux engagés pour une transition agricole durable.

Cet événement, organisé jusqu’au 13 novembre à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV), réunit des experts, des chercheurs et des acteurs du secteur agricole, tous mobilisés pour promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et socialement responsables.

Placée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc, en partenariat avec le ministère Fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture d’Allemagne dans le cadre du Programme de dialogue technique agro-forestier Maroco-Allemand (DIAF), cette conférence met en lumière les défis et les opportunités offerts par l’agriculture biologique et l’agroécologie.

S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Redouane Arrach, a souligné que cet événement s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

“L’agriculture biologique joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, la réduction de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, ainsi que dans le maintien de la qualité des sols,” a-t-il précisé.

M. Arrach a également salué les initiatives conjointes avec des partenaires internationaux, notamment la coopération fructueuse avec l’Allemagne, qui a permis de développer des projets de renforcement des capacités, d’accompagnement technique et de financement d’infrastructures en faveur de l’agriculture biologique, mettant en avant le rôle de l’Allemagne en tant que partenaire stratégique pour le développement de l’agriculture durable au Maroc.

Le responsable a insisté sur l’importance d’investir davantage dans la recherche et l’innovation pour soutenir cette transformation et encourager les pratiques agroécologiques, estimant que la formation et l’appui technique sont essentiels pour réussir cette transition.

“L’agriculture biologique et l’agroécologie représentent des alternatives viables pour construire un avenir agricole plus sûr, plus vert et plus prospère pour le Maroc et pour la planète”, a-t-il affirmé, ajoutant que cette conférence est une occasion de lancer un dialogue constructif pour promouvoir des pratiques agricoles durables pour les générations futures.

Pour sa part, le Directeur de l’IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, a rappelé que l’Institut s’engage depuis des décennies dans la formation de générations de chercheurs et d’agronomes qui accompagnent la transformation du modèle agricole marocain.

Soulignant le rôle clé de l’IAV dans l’innovation et la promotion des pratiques durables, il a indiqué que l’institut s’efforce de favoriser des approches intégrées et écologiques dans le secteur agricole.

M. El Hraiki a également évoqué les efforts de l’IAV pour renforcer les partenariats nationaux et internationaux, notamment avec l’Allemagne, afin de développer des programmes de recherche appliquée et de transfert de technologie.

“La coopération internationale, en particulier avec des partenaires expérimentés comme l’Allemagne, enrichit notre démarche en apportant des perspectives et des ressources pour optimiser notre impact sur le terrain”, a-t-il noté, appelant à un engagement fort de la part de la communauté académique, des acteurs privés et des institutions publiques pour accélérer la transition vers une agriculture résiliente et durable.

De son côté, l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger, a mis en avant l’importance de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, soulignant la pertinence de ces secteurs face aux défis posés par le changement climatique, qui affecte de nombreux pays, dont le Maroc.

Par ailleurs, le diplomate s’est félicité de la coopération maroco-allemande, révélant que le Maroc constitue “un partenaire éminent qui se distingue par son développement économique et social, sa stabilité et son potentiel en tant que producteur et exportateur d’énergie renouvelable et de produits agricoles”.

Cette conférence de trois jours vise à renforcer le secteur de l’agriculture biologique et sa compétitivité, en créant une plateforme de dialogue et d’échange d’idées entre spécialistes et praticiens. Les participants arboreront les pratiques et méthodes modernes de l’agriculture biologique, contribuant ainsi à soutenir le développement durable et à renforcer la sécurité alimentaire, grâce à des présentations et des conférences scientifiques animées par des chercheurs et des experts du domaine.

Elle devrait également renforcer la coopération maroco-allemande et favoriser la compétitivité de l’agriculture biologique sur la scène internationale, ouvrant ainsi la voie à des opportunités de collaboration, d’échange d’expertise et de savoir-faire, tout en augmentant la capacité du secteur à relever les défis de la sécurité alimentaire et du développement environnemental.