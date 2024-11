Rabat: réunion du CA de l’École nationale supérieure de l’administration

jeudi, 21 novembre, 2024 à 11:16

Rabat – Le Conseil d’administration de l’École nationale supérieure de l’administration (ENSA) s’est réuni, mercredi à Rabat, sous la présidence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, représentant le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans un communiqué, l’Ecole indique que Mme El Fallah Seghrouchni a salué, à l’ouverture de cette session, les réalisations de l’école depuis la tenue de la dernière réunion du CA, soulignant son rôle stratégique dans la formation de cadres qualifiés répondant aux exigences croissantes de l’administration publique.

Pour sa part, la directrice générale de l’ENSA, Nada Biaz, a présenté un bilan des réalisations marquantes de l’école et détaillé les perspectives stratégiques pour les années à venir.

Elle a également exposé la stratégie “Cap ENSA 2026”, qui vise à renforcer les programmes de formation, initiale et continue, à développer les capacités de recherche et à étendre le rayonnement international de l’ENSA.

Le Conseil a conclu cette session par la validation d’une série de décisions nécessaires à la poursuite et le soutien du développement de l’Ecole.

Il a notamment approuvé les orientations générales du système de formation et de recherche de l’École, son plan d’action pour la période 2024-2025 et son budget pour l’année 2025, ainsi que les différentes conventions de partenariat signées tant au niveau national qu’international.

De par la loi de création de l’École, le CA de l’ENSA se compose de représentants du gouvernement, des institutions publiques, du secteur privé et des institutions universitaires et scientifiques, une diversité qui garantit une gestion efficace et un soutien continu au développement institutionnel de l’école et son rayonnement, conclut le communiqué.