Rabat-Salé-Kénitra: Le RGPH-2024 se déroule dans de “bonnes conditions” (responsable)

lundi, 2 septembre, 2024 à 21:45

Rabat – L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) se déroule dans de “bonnes conditions” au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, a souligné, lundi, le Directeur régional du Haut Commissariat au Plan (HCP), Mohamed Lamghari.

En prélude à l’opération du recensement, les enquêteurs ont procédé à une reconnaissance de terrain (30 et 31 août), dans le but d’identifier leurs zones d’intervention, leurs composantes ainsi que le nombre de ménages y résidant, a expliqué M. Lamghari dans une déclaration à la MAP.

Il a salué, par ailleurs, le rôle des pouvoirs publics pour assurer le bon déroulement de cette opération, qui a débuté dimanche dans toutes les régions du Royaume et se poursuivra jusqu’au 30 septembre.

À l’instar du reste des préfectures et provinces de la région de Rabat-Salé-Kénitra, l’opération de collecte des données a été lancée par les équipes des enquêteurs au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara, dans le cadre d’une mobilisation générale et une forte interaction des habitants.

A douar Rmilia, qui relève de la commune Sidi Yahia Zaer, les contrôleurs et enquêteurs du HCP ont entamé leur tournée à 09h00, en vue de collecter les données permettant de dresser une image réelle des indicateurs démographiques, sociaux et économiques de l’ensemble de la population.

Au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara, d’importants moyens humains (1.191 personnes dont 22 superviseurs communaux et 929 enquêteurs), et matériels (100 véhicules) ont été mobilisés pour cette opération à caractère stratégique.

Selon la responsable provinciale du recensement à la préfecture de Skhirat-Témara, Fatima Sabour, l’opération de collecte des données “se déroule dans de bonnes conditions grâce à la maîtrise par les équipes des techniques de recherche et d’enquête, ainsi qu’à l’accompagnement des autorités locales”. Elle s’est félicitée dans une déclaration à la MAP de l’interaction spontanée des ménages interrogés, qui a contribué au bon déroulement de cette opération.

À noter que 1.435 zones sont concernées par le RGPH-2024 au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, alors que 7.245 personnes sont mobilisées pour réaliser cette opération.

Le RGPH 2024 s’appuie sur deux questionnaires pour collecter des données auprès des ménages. Le premier comprend des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité alors que le second concerne des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement.

Le RGPH permet de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans-abri.