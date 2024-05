RADEEJ: Mise à jour de la plateforme “RADEEJ KHADAMAT” pour un service 100% à distance

lundi, 13 mai, 2024 à 12:42

El Jadida – La régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des provinces d’El Jadida et Sidi Bennour (RADEEJ) a annoncé la mise à jour de sa plateforme électronique “RADEEJ KHADAMAT”, cette actualisation permet désormais d’accéder à tous les services de la Régie en ligne de manière fluide et sécurisée.

Dans un communiqué, la régie a expliqué que la nouvelle mise à jour de la plateforme répond aux attentes des clients et offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que la signature électronique pour les contrats d’abonnements et la résiliation des contrats, à travers l’application “Mon identité numérique” qui garantit une vérification instantanée de l’identité de l’utilisateur.

Ainsi, la RADEEJ a précisé que cette mise à jour représente un élément important dans la mise en place de la stratégie électronique de l’administration que la régie vise à renforcer, affirmant qu’elle permettra à ses clients d’accéder facilement à tous les services à distance, notamment les transactions administratives, sans avoir besoin de se déplacer aux agences commerciales.

La plateforme “RADEEJ KHADAMAT” permet aux utilisateurs de consulter leurs factures, d’en obtenir des copies, de demander des attestations d’abonnement, de résiliation des contrats et de consommation et de régler leurs factures sans frais de service supplémentaire.

La nouvelle mise à jour de l’application offre un service d’abonnement, permettant de gérer toutes les étapes, depuis la demande d’abonnement jusqu’à l’installation du compteur, en passant par le paiement, la signature des contrats, le tout à distance.

La régie s’est dite fière de son engagement pour servir ses clients. Et croit à l’importance d’adopter des technologies modernes et innovantes, ce qui fait partie de ses valeurs pour satisfaire les besoins de ses clients et faciliter leur parcours au sein de la régie.

De plus, la RADEEJ a mis en place un Centre de Relation Client au numéro 0802002323 disponible 24h/24 et 7j/7.