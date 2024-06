Le Rallye national des véhicules d’époque organisé à Mohammedia et Benslimane

vendredi, 28 juin, 2024 à 23:57

Le conseiller politique à l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, David Fisher, et la Cheffe de mission adjointe de l’ambassade du Royaume de Norvège au Maroc, Sleigh Samanthe Vivatne, ont exprimé leur admiration et leur appréciation du rôle “efficace et stratégique” joué par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus en matière de réinsertion des pensionnaires des établissements pénitentiaires et des centres de protection de l’enfance.