Recherche scientifique : Le CSEFRS et le CNRST renforcent leur coopération

lundi, 1 juillet, 2024 à 12:36

Rabat – Une convention-cadre a été signée, vendredi, entre le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), avec pour objectif de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Paraphé par le président du CSEFRS, Habib El Malki, et la directrice du CNRST, Jamila El Alami, cet accord intervient en application des Hautes Orientations Royales soulignant la nécessité d’accompagner le Conseil en tant qu’institution consultative pour la réforme du système de l’éducation et de la formation, en coordination avec les départements ministériels et les établissements concernés, indique un communiqué du CSEFRS.

Selon la même source, la convention-cadre œuvre à échanger les données et à élaborer des études scientifiques et techniques, outre l’organisation conjointe d’activités liées à la recherche en la matière, notamment la mise en place de groupes de travail conjoints, des séminaires ainsi que des journées d’études.

Il s’agit également de l’échange de publications représentant un intérêt pour les deux institutions, en plus du partage d’expertise et d’expériences et la promotion de la coopération entre les personnels des deux établissements.