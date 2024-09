Reconstruction post-séisme : L’école primaire Al Massira Al Khadra à Tahanaout fait peau neuve

lundi, 9 septembre, 2024 à 13:52

Tahanaout (Province d’Al Haouz) – Avec un tout nouveau visage, l’école primaire Al Massira Al Khadra, située dans la commune de Tahanaout (Province d’Al Haouz), a rouvert ses portes aux élèves après avoir fait l’objet de travaux de réhabilitation et de mise à niveau suite au séisme du 08 septembre 2023.

La réhabilitation de cet établissement scolaire, inauguré en 1962, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales, conformément aux Hautes Instructions Royales, afin d’aider la population à surmonter les séquelles du séisme, d’améliorer les infrastructures de base et d’assurer aux habitants les services nécessaires.

Témoin de moments difficiles lors de la catastrophe naturelle, cet édifice s’est transformé en un espace animé et moderne, conférant ainsi une touche spéciale à l’actuelle rentrée scolaire. En effet, les sourires sur les visages radieux des élèves reflètent leur joie de pouvoir rejoindre de nouveau les bancs de l’école.

“La réhabilitation de cette école, lourdement endommagée à cause du séisme, s’est achevée en un temps record, ce qui est un motif de fierté et d’honneur”, a confié à la MAP Mustapha El Barrar, enseignant dans cet établissement.

Il a précisé que l’école a bénéficié d’un coup de lifting qui fait le bonheur des élèves, très heureux de pouvoir étudier dans un cadre éducatif de qualité.

“L’école a été dotée d’importants équipements pédagogiques et logistiques qui vont, à coup sûr, contribuer à la concrétisation des objectifs de la Feuille de route, avec un impact positif sur les enseignants, les élèves et la population, en général”, a-t-il relevé.

Il en est de même pour le président de l’Association des parents et tuteurs des élèves de l’école, Said Ait Brahim, qui a souligné qu’il s’agit d’une rentée des plus marquantes dans l’histoire de cet établissement ayant bénéficié de travaux de réhabilitation et de rénovation.

L’école a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation à plusieurs niveaux pour redonner vie à ses dépendances et installations, a-t-il noté, tout en saluant le lancement, au niveau de l’école, d’une palette d’activités parallèles, grâce à un espace clubs, un terrain de sport, une salle multimédias et une salle multidisciplinaire.

La joie illumine les visages aussi d’autres membres du corps enseignant qui ont fait part de leur grande satisfaction de l’amélioration des conditions de travail dans cet établissement scolaire devenu moderne et bien équipé.

“Les travaux de rénovation et les équipements dont a bénéficié l’école vont indubitablement améliorer la qualité de la formation et rehausser l’offre éducative au niveau de la province”, ont-ils fait observer.

Cet exploit n’aurait pas été possible sans les efforts de l’ensemble des acteurs concernés, ont-ils dit, notant que les défis auxquels la région a été confrontée après le séisme ont démontré l’importance de la solidarité et de l’action collective pour atteindre les objectifs escomptés.