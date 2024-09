Reconstruction post-séisme des routes à Al Haouz, la dynamique économique sur de bons rails

mercredi, 4 septembre, 2024 à 10:36

Ouirgane (province d’Al Haouz) – Portée par l’effort soutenu de reconstruction et de réhabilitation du réseau routier endommagé par le séisme d’Al-Haouz, la dynamique économique a repris son cours normal, alors que la mise à niveau des routes a permis de relier les communes et douars de la province aux divers centres urbains, et de fluidifier la circulation des personnes et des biens.

En fait, la reconstruction des routes, ces artères vitales pour l’économie, a considérablement contribué à la relance de l’activité commerciale et à la promotion de l’économie locale, en particulier l’activité touristique dont l’élan a positivement impacté les entreprises locales mais aussi les petits métiers.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet de mise à niveau de la RN7 entre Tahanaout et Taroudant, notamment le tronçon reliant Ouirgane à Talat N’Yaaqoub, l’un des chantiers phares du programme d’urgence de mise à niveau de la province d’Al-Haouz, tourné vers la stimulation de la dynamique économique, sociale et touristique de la région.

A cet égard, Redouane Ait Diouan, propriétaire d’un gîte touristique à Ouirgane a indiqué que la mise à niveau des routes a visiblement contribué à la promotion du tourisme dans la région, notant que “grâce aux travaux de réhabilitation et de restauration des routes, l’accès au gîte est devenu beaucoup plus fluide et plus sûr pour les touristes”.

“La réhabilitation des routes nous a permis de remettre l’activité touristique sur les bons rails, de consolider l’attractivité de la région, et de renforcer l’afflux des touristes vers des zones qui recèlent des paysages montagneux splendides et paisibles”, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Et d’ajouter, sur un ton positif, que la construction des routes dans les zones montagneuses représente un levier essentiel pour le développement économique de la région, permettant ainsi d’ouvrir de nouvelles opportunités aux jeunes pour créer des projets touristiques innovants, tels que les écolodges, les centres d’aventure et les projets de visites guidées.

Il a exhorté, à cette occasion, les jeunes de la région “à ne pas renoncer à la réalisation de leurs rêves et leurs ambitions, à ne pas lâcher prise face aux défis, et à tirer de chaque expérience une leçon et un nouvel apprentissage”.

Il en est de même pour Rachid Boutssafat, un coiffeur issu de la commune de Ouirgane, qui a dit toute sa joie de voir les grands progrès routiers concrétisés dans le cadre des efforts de reconstruction post-séisme, faisant observer que les travaux continuent d’avancer à un rythme soutenu.

“Auparavant, la route reliant Tahanaout à Taroudant représentait un grand défi pour nous, surtout en hiver où la situation empirait en raison des coupures fréquentes dues aux pluies torrentielles”, s’est-il remémoré, ajoutant que cette section routière est d’une importance vitale pour le développement socio-économique de la région.

M. Boutssafat, qui n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à tous ceux qui ont apporté, de près ou de loin, leur pierre à l’édifice, a émis le vœu de voir cet élan de projets prometteurs continuer à porter ses fruits, notamment en termes de développement social et économique de la région.