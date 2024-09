Reconstruction et réhabilitation de 42 centres de santé dans les régions affectées par le séisme (ministère de la Santé)

vendredi, 6 septembre, 2024 à 22:54

Rabat – Dans le cadre des Hautes Orientations Royales et des efforts nationaux déployés pour remédier aux effets dévastateurs du séisme d’Al Haouz du 8 septembre 2023, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a procédé, au niveau des zones sinistrées, à la réhabilitation et à la restauration de 42 centres de santé, dont les travaux de reconstruction ont été réalisés par l’Agence nationale des équipements publics.

Ainsi, 27 centres de santé de la région de Marrakech-Safi ont été reconstruits dans les provinces de Chichaoua, Marrakech et Al Haouz, indique le ministère dans un communiqué, notant qu’au niveau de la province de Chichaoua, plusieurs centres de santé ont été réhabilités, dont les centres de santé ruraux de deuxième niveau Assif Elmal, Lalla Aziza et Tamlilt, ainsi que le centre de santé rural de premier niveau Sidi Ghanem et le dispensaire rural Sidi M’hamed Dalil.

Dans la même province, le ministère a procédé à la réhabilitation du dispensaire rural Al Maaissra, des centres de santé ruraux de premier niveau Houkat et Ouled El Bour, des dispensaires ruraux Lakhnig, Moulay Ibrahim Rouha, Lamzara, ainsi que le centre rural de santé de premier niveau Sidi Bouzid, le centre rural de santé de deuxième niveau Timezgadiouine, le dispensaire rural Zaouiya Nahliya, le centre de santé urbain de premier niveau Zaouia Belmkaddem et les dispensaire ruraux à Tazidra, Jorf et Laghsasla.

Au niveau de la province de Marrakech, il a été procédé a la réhabilitation des centres de santé des quartiers urbains affectés afin d’assurer la reprise des soins de base au profit des populations de la province, relève la même source, faisant état de la reconstruction des centres de santé urbains de premier niveau Hay Hassani, El Abbasi et El Azzouzia.

Les efforts déployés au niveau de la province d’Al Haouz ont porté aussi sur la réhabilitation de centres ruraux de santé situés dans des zones montagneuses reculées, tels que les centres de deuxième niveau Asni et Tazart, et les centres ruraux de premier niveau Amegdoul, Oulad Yahya et Amlil, outre le dispensaire rural Ben Kebbour.

En ce qui concerne la région Souss-Massa, le ministère a procédé à la restauration de 14 centres de santé dans la province de Taroudant, dont les centres ruraux de santé de premier niveau Assads, Ounein, Tikouka et Sidi Ouaaziz, le centre urbain de santé de deuxième niveau Aoulouz, ainsi que le centre rural de santé de deuxième niveau Oulad Aissa.

De même, les travaux de restauration ont concerné les centres ruraux de santé de premier niveau Assaki, Talmakant, El Koudia, OulKadii et Berguene, ainsi que les centres urbains de deuxième niveau Arzan et Tafengoul, outre le dispensaire rural Outouan, relève la même source.

Au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra, le ministère a réhabilité un dispensaire rural dans la province d’Azilal.

Ces efforts interviennent dans le cadre des chantiers mis en oeuvre pour développer les infrastructures de santé et garantir la continuité des services de santé offerts aux citoyens dans les zones fortement endommagées par le séisme, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, conclut la même source.