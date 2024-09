Région de l’Oriental : Les dernières pluies ravivent l’espoir d’une bonne saison agricole

vendredi, 20 septembre, 2024 à 15:30

Oujda – Les récentes précipitations qu’a connues la région de l’Oriental ont permis d’augmenter sensiblement les réserves des barrages, ce qui a ravivé, chez les agriculteurs, l’espoir d’une bonne campagne agricole.

Cette région du Royaume a enregistré d’importantes chutes de pluie ayant atteint un volume moyen de 17 mm en deux semaines, plus précisément entre le 28 août dernier et le 13 du mois en cours, soit une hausse de 147 pour cent par rapport à la même période d’une année normale.

La plus grande part de ces précipitations a été enregistrée dans la province de Figuig, avec environ 108 mm, suivie par la province de Jerada (52 mm), la préfecture d’Oujda-Angad (45 mm), puis la province de Guercif (35 mm), tandis que le volume de pluviométrie n’a pas dépassé deux millimètres dans les provinces de Nador, Berkane et Driouch.

Dans ce contexte, plusieurs agriculteurs dans des communes rurales de la préfecture d’Oujda-Angad ont exprimé leur joie et leur optimisme puisque, selon eux, les importantes pluies qui se sont abattues récemment sur la région augurent d’une saison agricole prometteuse.

Ils ont estimé, dans des déclarations à la MAP, que ces pluies bienfaitrices sont de nature à contribuer à l’augmentation des réserves d’eaux souterraines, et affecteront positivement certaines cultures et arbres fruitiers, comme les oliviers, les amandiers, les caroubiers et autres.

De son côté, le Directeur régional de l’Agriculture de l’Oriental, Mohamed El-Yacoubi, a mis en avant l’impact positif de ces précipitations qui ont permis de renforcer les ressources en eau au niveau des barrages situés dans la région, précisant que le volume d’eau stocké est passé de 155 millions de m3 mètres cubes à 288 millions de m3, soit une hausse de 133 millions de mètres cubes au cours de la période susmentionnée.

El-Yacoubi a expliqué à la MAP que ce volume (133 millions m3) constitue 30 pc des besoins en eau d’irrigation dans l’ensemble des bassins de la Basse Moulouya, soulignant que trois barrages de la région ont connu un taux de remplissage à 100 pc.

Il s’agit des barrages Oued Za, Sfisef et Rkiza, a-t-il précisé, rappelant dans ce sens le projet de raccordement du Barrage Rkiza au réseau d’adduction à partir du barrage Sfisef réalisé dans le cadre d’un programme d’investissement du ministère de l’Agriculture.

Ces deux barrages, dont le volume total d’eau stocké jusqu’à présent s’élève à 37 millions de m3, profiteront aux oasis de Figuig qui s’étendent sur une superficie de 2.100 hectares, a-t-il enchainé, assurant que la capacité actuelle cumulée couvre les besoins d’irrigation pendant au moins trois saisons agricoles.

Il a poursuivi que les retenues des quatre barrages dont bénéficient les périmètres irrigués du nord de la Région de l’Oriental, constitués des barrages Mohammed V, du barrage Hassan II, Machraa Hammadi et Oued Za, se sont améliorées pour atteindre un volume total de 300 millions de m3, ce qui aura un impact positif sur les superficies irriguées, où les arbres fruitiers couvrent 33.000 hectares, notamment les agrumes qui représentent les deux tiers.

Il s’agit aussi de superficies plantées en vignes, oliviers, légumes et betteraves sucrières, a-t-il encore ajouté, notant que ces pluies précoces donneront un fort élan pour le début d’une bonne campagne agricole, compte tenu de l’amélioration significative du stock des ressources en eau.

Selon M. El-Yacoubi, ces précipitations auront également un impact positif sur la nappe phréatique, ainsi que sur le couvert végétal dans les zones pastorales, ce qui va alléger le fardeau qui pèse sur les agriculteurs et engendrera une réduction des dépenses, valorisant ainsi la production animale et la qualité de la viande produite localement, d’autant que la région dispose d’une richesse animale importante.

De même, a-t-il poursuivi, ces précipitations auront un impact positif sur une partie des zones forestières et semi-forestières caractérisées par des produits aromatiques et médicinaux, sachant que la région de l’Oriental dispose d’un grand potentiel en la matière, ainsi que sur les apiculteurs à travers l’augmentation de la productivité des ruches dont le nombre s’élève à plus de 100.000, et l’amélioration de la qualité des produits apicoles.

Il a ajouté qu’en parallèle, plus de 80 pc des bassins de petite et moyenne irrigations, abondants dans la région, ont bénéficié de ces pluies grâce aux équipements hydro-agricoles réalisés par le ministère de l’Agriculture dans le cadre du Plan Génération Green.