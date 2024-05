Région de Rabat-Salé-Kénitra: Lancement d’une campagne de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts

mardi, 21 mai, 2024 à 18:27

Rabat – La Direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) de Rabat-Salé-Kénitra, a lancé, mardi, une campagne de sensibilisation pour la protection des forêts, à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts.

Cette campagne sera marquée par l’organisation de diverses activités et actions visant à sensibiliser les écoliers, les habitants et les visiteurs des forêts aux dangers et aux conséquences des feux de forêts, indique la Direction régionale de l’ANEF de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué.

Au menu de cette campagne figurent des activités visant à informer et à éduquer le public sur la préservation des forêts contre les incendies avec des exposés, des projections de vidéos de sensibilisation, des œuvres artistiques et des ateliers interactifs au niveau d’une vingtaine d’établissements scolaires et de neuf forêts urbaines.

Ces activités seront organisée en collaboration avec les Commandements régionaux de la Protection civile et les Autorités locales des provinces de Kénitra, Rabat, Sidi Slimane, Sidi Kacem et Khémisset, ajoute la même source.

Par ailleurs, la forêt urbaine de Saknia à kénitra abritera, le 26 mai, une simulation du dispositif de lutte contre les feux de forêts avec la présence sur les lieux de véhicules de première intervention et de la protection civile, offrant une démonstration pratique des mesures à prendre en cas d’urgence.

Afin de renforcer les efforts de sensibilisation et d’action, des initiatives conjointes pour éduquer et informer les écoliers et les citoyens sur les comportements responsables à adopter pour la préservation de ce patrimoine ont également été planifiées avec notamment la participation des autorités locales, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Forces auxiliaires au cours de la journée d’ouverture, témoignant ainsi d’une mobilisation collective pour la protection des écosystèmes forestiers, poursuit la même source.

“La santé de nos écosystèmes forestiers est d’une importance capitale, et avec le changement climatique en cours, la menace des incendies de forêts est plus présente que jamais”, souligne la Direction régionale de de l’ANEF de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette manifestation marque le lancement d’une série d’actions inscrites dans la Campagne 2024 contre les incendies de forêt, visant à renforcer la résilience des forêts face aux risques croissants d’incendie.

Pas ailleurs, l’ANEF déploiera des campagnes de sensibilisation à travers les médias locaux et nationaux pour toucher un public plus large et encourager une prise de conscience collective, fait savoir le communiqué.

L’ANEF, en collaboration avec ses partenaires concernés, dont le ministère de l’Intérieur et la Protection civile, a désigné le 21 mai de chaque année comme Journée nationale de sensibilisation aux risques des incendies de forêts.