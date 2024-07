Rehamna: Le CPDH approuve 76 projets liés à l’appui à l’entrepreneuriat

samedi, 20 juillet, 2024 à 12:52

Benguérir (province de Rehamna) – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Rehamna a tenu, jeudi dernier, à Benguérir, une réunion consacrée à l’examen et à l’approbation de projets relatifs à l’appui à l’entrepreneuriat et le développement des filières de production prioritaires à fort potentiel d’emploi.

S’inscrivant dans le cadre du 3ème Programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes au titre de 2024, ces projets visent à renforcer les capacités et à améliorer les conditions de vie des jeunes, en mettant l’accent sur l’orientation et la formation pour le développement des compétences requises sur le marché du travail et l’encouragement de la libre initiative économique.

Lors de cette réunion présidée par le gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, le CPDH a procédé à l’examen et l’approbation de 76 projets dans le cadre du programme d’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes, pour une enveloppe financière estimée à 13,6 millions de dirhams (MDH), dont 8,5 MDH comme contribution de l’INDH.

Le CPDH de Rehamna a donné son aval à 36 projets retenus dans le cadre de l’axe d’appui à l’entrepreneuriat ciblant les secteurs de l’artisanat, du commerce, des services et de l’agriculture, pour un coût total estimé à 5,9 MDH, dont 3,3 MDH comme contribution de l’INDH.

Concernant l’axe du développement des filières de production prioritaires à fort potentiel d’emploi, le CPDH a approuvé quelque 38 projets liés aux secteurs de l’artisanat, de l’agriculture, de l’élevage et des produits alimentaires, pour une enveloppe financière estimée à 7,7 MDH, auquel l’INDH a contribué à hauteur de 5,2 MDH.

Cette rencontre a été marquée par la présentation du bilan du programme de lutte contre l’analphabétisme, celui de l’emploi des jeunes, ainsi que le bilan du Centre d’appui à l’entrepreneuriat et de développement économique local, par les institutions concernées par ces secteurs.

A cette occasion, M. Bouignane n’a pas manqué de mettre en relief les réalisations de l’INDH au niveau de la province de Rehamna, dans le cadre de sa troisième phase, notamment en ce qui concerne le programme d’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes.