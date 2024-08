Rencontre-débat à Guercif sur l’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple

samedi, 17 août, 2024 à 16:17

Guercif – L’histoire et la portée symbolique de l’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple ont été au centre d’une rencontre-débat organisée, vendredi à Guercif, par l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération.

Les participants à cette rencontre, initiée sous le thème ’’L’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple : événements et significations’’, en partenariat avec la Délégation provinciale de l’Entraide nationale de Guersif et la Direction provinciale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ont souligné que la célébration de cette révolution historique consacre les valeurs de citoyenneté, notamment chez les générations montantes, et met en avant les liens de fidélité indéfectible entre le Trône et le Peuple.

Ils sont revenus sur le contexte historique de cette grandiose épopée, considérée comme l’étincelle qui a attisé la flamme de la résistance nationale et contribué à accélérer le départ du colonisateur.

Il s’agit d’un événement qui a marqué une étape phare dans le processus de la lutte nationale pour faire face aux agressions des forces d’occupation et s’émanciper du joug du colonialisme, ont-ils fait remarquer, mettant l’accent sur la mobilisation de tout un peuple derrière son Souverain pour le recouvrement de la liberté et de l’indépendance.

Les intervenants, qui ont également évoqué les raisons politiques et objectives qui ont abouti à la Révolution du Roi et du Peuple, ont rappelé les effets majeurs de cet événement sur la libération de la patrie et le retour d’exil du Père de la nation, Feu SM Mohammed V et des membres de l’illustre famille royale.

A cet égard, le responsable de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Guersif, Bilal El-Berouz, a relevé dans une allocution à l’occasion que cet événement constitue un «exemple unique» dans la lute nationale pour la libération et l’indépendance, illustrant la forte symbiose entre le peuple et le glorieux trône alaouite.

De son côté, le délégué provincial de l’Entraide nationale, Rachid Hamzaoui, a indiqué dans une déclaration à la MAP que l’organisation de telles rencontres traitant de l’histoire et de la civilisation marocaines permettent de transmettre aux générations actuelles et montantes les valeurs et les riches enseignements de l’histoire de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’unité.