Rencontre mondiale du soufisme à Madagh: Focus sur le devenir des valeurs à l’ère de l’intelligence artificielle

jeudi, 12 septembre, 2024 à 12:20

Madagh (province de Berkane) – La 19è Rencontre mondiale du soufisme s’est ouverte, mercredi soir à Madagh dans la province de Berkane, sous le thème “Soufisme et le devenir des valeurs à l’ère de l’intelligence artificielle”.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Tariqa Qadiriya Boudchichiya et la Fondation Al Moultaqa, en partenariat avec le Centre euro-méditerranéen d’étude de l’Islam actuel (CEMEIA), cette édition réunit plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels du monde entier.

Cette année, le comité d’organisation a décidé de concentrer la rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’Aïd Al Mawlid Annaboui, sur l’usage de l’intelligence artificielle et son impact sur les valeurs humaines, ainsi que sur les défis qui en découlent en matière de préservation de l’identité culturelle et religieuse des sociétés et des peuples.

Il s’agit pour les participants d’engager un débat sur les moyens et méthodes efficaces devant permettre de tirer profit des nouvelles technologies, tout en préservant les valeurs éthiques et humaines, et ce via une approche qui assure une adaptation et un équilibre entre le recours aux bienfaits des technologies modernes et l’attachement aux valeurs spirituelles, éthiques et morales.

Cette rencontre traitera également du rôle que peut jouer le soufisme, qui prône le juste milieu et la modération dans le traitement des questions concernant la religion et la société, pour créer cet équilibre dans un monde en perpétuelle mutation qui risque de porter atteinte au système des valeurs, indiquent les organisateurs, notant, à cet égard, que le Maroc, pays de la Commanderie des croyants, demeure un modèle distingué en matière de préservation de ses constantes religieuses et nationales.

Pour le directeur de la Rencontre mondiale du soufisme, Mounir El Kadiri Boudchich, cet événement au rayonnement international se veut un rendez-vous académique de grande importance qui traite des aspects et valeurs du soufisme en particulier, et de sujets et problématiques d’actualité en général.

“Cet événement se veut une occasion pour réfléchir sur une question importante qui s’impose à notre réalité contemporaine, à savoir la relation entre le soufisme et les valeurs humaines à la lumière du développement technologique rapide, notamment avec l’émergence de l’intelligence artificielle”, a-t-il dit à l’ouverture de la Rencontre.

Cette technologie moderne, a-t-il enchaîné, porte en elle de grandes opportunités d’innovation au service de l’humanité, mais soulève également des questions sur l’avenir des valeurs et de l’éthique.

Il a estimé, dans ce sens, qu’à l’ère de l’intelligence artificielle, où la technologie affecte de nombreux aspects de la vie, les valeurs spirituelles et morales du soufisme deviennent plus importantes, arguant que “l’intelligence artificielle, malgré ses énormes capacités, ne peut remplacer les valeurs humaines et spirituelles qui régissent nos actions et nos intentions”.

Les autres intervenants au nom des délégations participantes à cet événement ont mis en avant l’importance des Rencontres mondiales du soufisme, qui sont devenues, au fil des années, un rendez-vous de choix pour les érudits et les enseignants chercheurs pour débattre de questions d’actualité.

Cette manifestation a pour objectif de mettre l’accent sur l’évolution des relations entre le soufisme et son contexte et d’étudier dans quelle mesure l’éducation soufie, en tant que tradition spirituelle de l’Islam, peut contribuer à trouver des solutions à des questions particulièrement importantes dans le contexte mondial actuel, ont-ils ajouté.

Outre les débats autour du thème choisi pour cette édition, le programme de cette rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 16 septembre, prévoit une série d’activités parallèles, dont un concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran, un forum des jeunes de la Tariqa, un concours de poésie et de textes soufis, et une exposition de livres.

Cette Rencontre, qui ambitionne de contribuer à la prise en compte de l’aspect spirituel dans la problématique du développement des sociétés, sera marquée également par l’organisation de la 12è édition du Village solidaire sous le thème “Gestion rationnelle des ressources naturelles: entre responsabilité morale et innovation technologique’”.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Cheikh de la Tariqa Qadiriya Boudchichiya, du Wali de la région de l’Oriental, du secrétaire général de la province de Berkane, du président du conseil régional de l’Oriental, du directeur général de l’Agence de développement de l’Oriental, et de plusieurs autres personnalités.