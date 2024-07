Renforcement des capacités dans le domaine de la légistique, thème de la 3è édition du programme de formation continue du SGG

lundi, 1 juillet, 2024 à 20:19

Rabat- Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) a lancé, lundi, la 3ème édition de son programme de formation continue, visant le renforcement des capacités dans le domaine de la légistique, au profit des conseillers juridiques et cadres administratifs du SGG, ainsi que des responsables et cadres juridiques relevant de plusieurs départements ministériels.

Ce programme de formation, initié en partenariat et en coordination avec l’Institut Supérieur de la Magistrature, est organisé pour la troisième année consécutive avec pour objectif le renforcement des compétences de plus de 80 cadres juridiques, a indiqué le SGG dans un communiqué.

A cette occasion, le directeur général de la Législation et des Etudes juridiques au sein du SGG, Bensalem Belkourati, a affirmé que cette initiative vise l’accompagnement des grands chantiers engagés, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui nécessitent l’adoption d’une panoplie de mesures à caractère législatif et réglementaire et traduit la volonté indéfectible du SGG d’améliorer la qualité du droit, a-t-on relevé de même source.