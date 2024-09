Le renforcement des infrastructures routières après le séisme d’Al Haouz, un pari réussi à Chichaoua

jeudi, 5 septembre, 2024 à 11:25

Imindounite (province de Chichaoua) – Les autorités provinciales de Chichaoua ont très tôt engagé une course contre la montre pour réhabiliter les routes touchées par le séisme du 8 septembre 2023 et renforcer en même temps le réseau routier dans les différentes communes, notamment montagneuses.

L’objectif de cette opération consiste à faciliter l’accès des citoyens à leurs douars et, partant, l’arrivée des denrées et des matériaux de construction pour parachever l’opération de reconstruction des zones sinistrées.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, la mobilisation des autorités provinciales, en interaction effective avec le secteur privé et la société civile, a permis d’améliorer les conditions de circulation et de déplacement, de renforcer les infrastructures routières reliant les communes et douars relevant de la province et de répondre aux besoins des populations ayant repris leurs activités axées notamment sur l’agriculture.

A cet effet, un budget important a été destiné à réhabiliter, desservir et désenclaver plusieurs douars relevant de la commune d’Imindounite, perchée dans le Haut Atlas à une altitude de près de 1.400 mètres.

“A l’instar des provinces avoisinantes, le réseau routier de la province de Chichaoua a été endommagé par le séisme d’Al Haouz, plus particulièrement les routes de 32 communes, dont 7 montagneuses”, a déclaré à la MAP Ourraiss El Hachmi, chef de division des équipements à la province de Chichaoua.

En application du programme mis en place par les autorités provinciales en coordination avec les différentes parties prenantes, des mesures d’urgence ont été prises pour accélérer la cadence de la réhabilitation des routes touchées et la réalisation de nouvelles routes, au vu de l’impact majeur du réseau routier sur la vie quotidienne des populations locales, a souligné M. El Hachmi.

Même avant le séisme, des investissements de plus de 100 millions de dirhams ont été alloués au programme de réalisation d’infrastructures routières au niveau de la commune d’Imindounite pour lutter contre le désenclavement, a-t-il rappelé, relevant qu’après le tremblement de terre de septembre 2023, le rythme des travaux a nettement accéléré.

“La première demande des populations locales, avant et après le séisme, demeure le renforcement des infrastructures routières pour mener leurs activités et vaquer à leurs occupations quotidiennes”, a insisté M. El Hachmi, assurant que tous les intervenants sont mobilisés pour répondre à ces attentes dans les délais fixés.

Ces initiatives ont été accueillies favorablement par les usagers des routes et les habitants de la commune qui ont exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain n’a cessé d’entourer les populations affectées par le séisme.

“Les travaux de réalisation des routes au niveau de la commune d’Imindounite avancent de manière satisfaisante et toutes les parties impliquées dans cette opération sont mobilisées à fond pour relever ce défi”, a déclaré Abdelali Oumbarek, un jeune habitant du douar Tiksit.

“Ce réseau routier en cours de construction facilitera les tâches quotidiennes des habitants des douars qui bénéficient de tous les programmes de réhabilitation et de reconstruction mis en place avant et après le séisme”, a-t-il soutenu.

“Nous sommes très heureux des avancées accomplies dans la réalisation du réseau routier au niveau de la commune d’Imindounite, ce qui nous permettra de développer nos activités quotidiennes et de circuler en toute sécurité”, a, pour sa part, indiqué Mohamed Aït Lqadi, habitant du douar Tamgounsi.