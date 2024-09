Une rentrée des classes de bon augure à Béni Mellal-Khénifra

mercredi, 18 septembre, 2024 à 11:43

Béni Mellal – Quelque 657.643 élèves font leur rentrée scolaire dans la région Béni Mellal-Khénifra, une nouvelle rentrée des classes marquée du sceau du renouveau de l’offre éducative et de la poursuite de la création de structures d’accueil adéquates pour les élèves des habitats dispersés sur les zones montagneuses.

Préscolaire, constructions des écoles, rénovation d’autres, renforcement des structures d’accueil, écoles pionnières et bien encore, sont autant de défis auxquels l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) s’est investie à trouver des solutions audacieuses en vue de garantir une éducation pour tous, comme en témoigne l’enseignement préscolaire, érigé en tête des priorités régionales, et dont la généralisation se poursuit à un rythme élevé.

Dans le détail, ce sont quelque 657.643 élèves qui ont rejoint les différents établissements d’enseignement au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra au titre de cette nouvelle rentrée des classes, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l’année écoulée.

Le nombre des élèves préscolarisés n’est pas en reste. Leur nombre se chiffre à presque 62.440 apprentis, soit une hausse de 8 pc par rapport à l’année précédente, qui poursuivront leur cours dans 3126 unités du préscolaire dont 83 nouvellement créées.

Aussi, l’offre éducative au niveau de la région s’est renforcée par la création de 6 nouveaux établissements d’enseignement, dont 2 écoles communautaires, 2 lycées, un groupement d’école et une école primaire. L’AREF, et dans un souci d’améliorer les conditions d’accueil des élèves des zones lointaines a créé 5 nouveaux internats et 4 nouvelles cantines scolaires.

Aussi, un total de 99 Dar Talib et Dar Taliba renforcent l’accès des élèves des zones difficiles d’accès aux écoles, en particulier, les élèves filles de ces localités.

A la lumière de ces efforts positifs enregistrés au niveau de la région, l’AREF a mis le paquet en vue de l’élargissement progressif du nombre des “écoles pionnières” dont le nombre se situe à 250 écoles au profit de 71 mille apprenants. Le déploiement du projet “Écoles pionnières” repose sur une adhésion volontaire de l’équipe pédagogique et sur la mise à disposition de ressources pédagogiques, numériques et matérielles au service de la réussite des élèves.

Dans un souci d’assurer l’accès équitable de tous les élèves à une école de qualité dotée de compétences humaines idoines, 1470 nouveaux cadres de l’AREF renforceront les rangs des écoles dans la région et participeront à rehausser la performance des établissements scolaires.

Aussi, d’importants efforts ont été menés sur la voie de la lutte contre la surpopulation des écoles aux niveaux des trois cycles primaire, collégial et secondaire, de sorte à garantir l’égalité des chances et à lutter contre le phénomène de décrochage scolaire.

Au sujet du transport scolaire, l’AREF et en vue de donner une forte impulsion à la généralisation de l’enseignement s’est dotée de 30 nouveaux bus scolaires portant le nombre global de ces véhicules à 873. Ce lot de bus qui est remis aux communes les plus touchées par le phénomène de l’éloignement des écoles bénéficiera à 43.700 mille élèves.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Hajibi, inspecteur à l’AREF Béni Mellal-Khénifra a rappelé que la région Béni Mellal-Khénifra s’est engagée dans l’ambitieux chantier de généralisation des écoles pionnières qui tendent à améliorer la qualité des apprentissages sur la base d’une méthodologie multidimensionnelle et en s’articulant autour de trois axes à savoir l’élève, l’enseignant et l’établissement scolaire.

Il a rappelé que l’actuelle rentrée des classes se déroule dans de très bonnes conditions avec une adhésion collective de l’ensemble du personnel enseignant, relevant que l’ensemble des moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour accueillir les élèves et garantir leur réussite scolaire.

Pour sa part, le directeur de l’école pionnière Al Nahda de Béni Mellal, Mustapha Jaber a indiqué que les enseignants de l’école ont suivi une formation dans le cadre des écoles pionnières, indiquant que les élèves ont rejoint les bancs de l’école conformément au calendrier scolaire pour entamer la phase du soutien scolaire après une première étape où chaque élève est situé dans son niveau.