Rentrée scolaire à Casablanca : C’est le rush dans les librairies

mercredi, 4 septembre, 2024 à 12:45

-Par Thami El Wahabi-

Casablanca – Partout à Casablanca, c’est le rush dans les librairies qui croulent, à l’instar des autres villes du Royaume, sous les commandes des fournitures scolaires et leur achat sur place. Une aubaine pour les libraires et les éditeurs qui se préparent bien à ce pic d’activité et d’affluence.

Le quartier des Habous dans la métropole demeure l’endroit le plus prisé par les parents, soucieux de la disponibilité des livres et des fournitures scolaires, mais aussi et surtout d’obtenir les meilleurs prix.

A quelques jours de la rentrée (9 septembre), les parents, dont certains accompagnés de leurs enfants, font la queue devant les librairies de ce fameux quartier, liste des fournitures à la main, brandie par intermittence pour réclamer son tour.

Selon Ibrahim Kadiri Hassani, fondateur d’une maison d’édition et de distribution au quartier des Habous à Casablanca, les préparatifs à ce rendez-vous ont commencé il y a quelques mois et ce, en vue de répondre à la forte demande en manuels et autres fournitures scolaires partout dans le Royaume.

M. Kadiri Hassani, qui est également membre d’une association professionnelle, indique que “les prix des manuels homologués par le ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports sont restés stables depuis le début l’opération de fixation des prix”, notant que le stock des livres scolaires existe en quantité suffisante.

Pour sa part, Saïd, un vendeur saisonnier des manuels scolaires, relève une grande affluence des clients, qui s’accentue au cours de la dernière semaine avant la rentrée officielle, affirmant que les prix sont stables hormis une légère hausse pour certaines fournitures scolaires.

Et de relever que les fournitures scolaires sont en quantité suffisante et à des prix qui peuvent légèrement varier selon la qualité du produit. Il a néanmoins fait état de hausses pour certains manuels importés.

Un constat confirmé par un père de deux enfants scolarisés rencontré au quartier des Habous qui note que les prix n’ont pas trop fluctué par rapport aux précédentes années, saluant les efforts engagés par les libraires en vue de répondre à la demande tout en incitant l’ensemble des intervenants dans la filière à faire preuve d’innovation pour servir les clients dans les meilleures conditions possibles et à des prix abordables pour tous.

D’autres clients croisés au hasard devant des librairies ont, pour leur part, salué la toute nouvelle aide sociale directe en faveur des enfants scolarisés à partir de cette rentrée scolaire. Les libraires ont, pour leur part, estimé que cette initiative, qui s’inscrit dans la politique de protection sociale du Royaume, contribue à créer une plus grande dynamique commerciale et à alléger la pression sur le pouvoir d’achat des familles.

Les montants de cette aide ont été fixés à 200 dirhams pour chaque enfant en primaire et au collège public et à 300 dirhams pour chaque enfant au lycée public, et ce, dans la limite de 6 enfants par famille. Ces montants accordés aux familles dans le cadre des aides relatives à la protection contre les risques liés à l’enfance seront versés une fois, au mois de septembre de chaque année.