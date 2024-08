Réunion de communication à Essaouira à l’occasion de la Journée nationale du migrant

dimanche, 11 août, 2024 à 11:06

Essaouira – Une rencontre de communication a été organisée, samedi, au siège de la Province d’Essaouira, à l’occasion de la célébration de la Journée Nationale du Migrant, sous le thème “Investissements des Marocains résidant à l’étranger : opportunités et perspectives”.

Cette rencontre, présidée par le gouverneur de la région d’Essaouira, Adil El Maliki, en présence de représentants des services décentralisés de différents secteurs administratifs et de membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, a été l’occasion de jeter des ponts de communication avec les Marocains du monde, d’identifier leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs attentes à tous les niveaux et d’examiner les moyens de renforcer leur contribution aux différents projets de développement dans la région.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. El Maliki a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité pour les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger de communiquer avec les différents responsables locaux afin de prendre connaissance des axes de développement les plus importants dans la région d’une part, et des facilités et du soutien qui peuvent leur être apportés par les administrations publiques et les institutions de la région d’autre part.

Il a appelé tous les responsables de la région à examiner les dossiers de la diaspora avec la célérité et l’efficacité nécessaires, tout en trouvant les solutions appropriées dans le cadre des lois en vigueur, en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cet égard, M. El Maliki a précisé qu’une cellule provinciale a été mise en place au siège de la Province avec pour mission le suivi et la coordination entre les différents services et départements publics, ajoutant que cette cellule a reçu des requêtes ayant été directement traitées par les services de la Province ou renvoyées aux services externes compétents.

Le gouverneur de la Province a, à cet égard, souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour relever le défi d’atteindre des niveaux plus élevés de développement économique et social au profit des habitants de la région.

Dans une déclaration à la MAP, M. Nassiri Mohamed Chamseddine, directeur provincial de l’habitat et de la politique de la ville à la province d’Essaouira, a indiqué que dans le cadre du soutien apporté aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, les directions provinciales, les agences urbaines et les représentants des sociétés Al Omrane oeuvrent tout au long du mois d’août pour présenter toutes les offres de logement disponibles au profit des Marocains du monde.

Il a mis l’accent sur la disponibilité de ces services administratifs à répondre à toutes les questions auxquelles sont confrontés les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans le domaine de l’habitat, ainsi qu’à fournir toutes les explications relatives au nouveau programme d’aide au logement afin de leur permettre d’en bénéficier.

Pour sa part, le président de l’Association des Marocains issue d’Essaouira établie à l’étranger, Yamani Ahfid, a salué l’interaction positive des autorités provinciales et des différents services concernés avec les attentes et les aspirations des Marocains du monde originaires de la région.

Cette rencontre a également donné lieu à une série de présentations qui ont mis en valeur les différentes prestations administratives fournies par les services déconcentrés des différents secteurs administratifs au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.