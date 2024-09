RGPH-2024: Démarrage dans de “très bonnes conditions” de l’opération de recensement à Drâa-Tafilalet

dimanche, 1 septembre, 2024 à 19:28

Errachidia – L’opération de collecte des données dans le cadre du 7è Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) a été lancée, dimanche, dans de “très bonnes conditions ” au niveau des différentes provinces relevant de la région Drâa-Tafilalet.

Au centre d’Errachidia, les équipes mobilisées pour mener à bien cette opération ont débuté les opérations de recensement de la population et la collecte des données dans le cadre du RGPH 2024 qui se poursuit jusqu’au 30 septembre.

Dans une déclaration à la MAP, la Directrice régionale du Haut-Commissariat au Plan de Drâa-Tafilalet, Lalla Safae Al Cheikh Alaoui a indiqué que le lancement de ce 7ème RGPH s’est déroulé dans de “très bonnes conditions” avec une interaction positive et favorable des ménages.

Et de préciser que le nombre de participants au niveau de la région s’élève à 2139, dont 47 superviseurs, 512 contrôleurs et 1580 enquêteurs, notant que 25% de ces participants sont des femmes, et plus de 59% sont des étudiants et des jeunes diplômés.

La responsable régionale a, de même, relevé que le RGPH 2024, se démarque des anciennes éditions par le recours aux derniers moyens technologiques et digitaux, le but étant d’assurer pleine réussite à cette opération.

Pour sa part, Rachid Hammani, superviseur communal à Errachidia, a fait observer que ce premier jour a vu une implication favorable des habitants qui n’ont ménagé ni temps ni effort pour apporter toutes les données nécessaires aux enquêteurs.

Les participants ont bénéficié d’une période de formation en présentiel et à distance, complétée par des visites de terrain et ce avant le lancement officiel du recensement, a-t-il rappelé.

Approchés par la MAP, plusieurs habitants ont témoigné de leur forte implication dans cette grande échéance nationale. Ayoub, un jeune étudiant en cycle d’ingénierie, qui a répondu aux différentes questions des enquêteurs, a dans ce sens, relevé que la participation au recensement général se veut un devoir national, ajoutant que l’opération s’est déroulée avec grande fluidité et dans de bonnes conditions.

Opération à portée stratégique, ce recensement, réalisé en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

Le RGPH permet de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans-abri. Il s’agit aussi de déterminer le volume et les caractéristiques du parc de logements ainsi que les conditions d’habitation des ménages.