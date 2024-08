RGPH 2024 : Formation à Nador au profit des contrôleurs et des enquêteurs

jeudi, 15 août, 2024 à 21:07

Nador – Les contrôleurs et enquêteurs participant à l’opération de Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), bénéficient d’une session de formation lancée jeudi à Nador.

Cette formation en présentiel, assurée par les contrôleurs formateurs et les superviseurs communaux, s’inscrit dans le cadre du processus de formation du dispositif humain prévu pour la réalisation du RGPH en septembre prochain.

Selon le Directeur régional du HCP de l’Oriental, El Houssine Lazaro, cette formation faisant partie de la troisième étape organisée au niveau des différentes préfectures et provinces du Royaume, s’étale sur la période allant du 15 au 27 août.

Tout au long de cette formation qui concerne les recenseurs et les contrôleurs, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, l’accent sera mis sur le côté pratique, à savoir tout ce qui concerne la tablette et les applications informatiques qui seront utilisées pour la réalisation de l’opération de recensement.

Les participants ont déjà bénéficié d’une formation à distance qui leur a permis d’avoir des connaissances sur les concepts, les définitions et l’approche en vigueur pour la réalisation du recensement général de la population et de l’habitat.

Au niveau de la région de l’Oriental, le nombre de bénéficiaires de cette formation s’élève à quelque 3.300 personnes, dont environ 830 à l’échelon de la province de Nador, a fait savoir M. Lazaro, ajoutant que juste après l’achèvement de cette formation, «on va passer à une autre étape aussi importante portant sur la reconnaissance du terrain».

Cette étape est prévue pour les 30 et 31 août alors que le passage à l’exécution du recensement sur le terrain marquant le début de la collecte des données auprès des ménages est fixé pour le 1er septembre, a encore précisé le responsable du HCP tout en invitant les habitants de l’Oriental à adhérer à ce processus national qui est d’une importance capitale pour la mise en place des stratégies de développement.

La formation est encadrée par des contrôleurs-formateurs, dont Zakaria Mokhtari qui a expliqué que son rôle est de transmettre aux participants les connaissances acquises lors d’une session organisée récemment sur les divers aspects de l’opération de recensement.

«Notre mission consiste à transmettre aux participants le maximum des informations et connaissances afin que les données collectées auprès des ménages soient précises et complètes, de sorte à contribuer à la réussite du RGPH 2024, marqué par la digitalisation complète», a-t-il relevé.

Pour sa part, Najlae Hayyoune, bénéficiaire de la formation, a fait remarquer que sa présence parmi de nombreux autres participants (hommes et femmes) à la formation est un motif de fierté eu égard à l’importance du RGPH 2024 pour l’avenir du pays et son développement socio-économique qui requiert l’engagement des différentes composantes de la société.

Cette formation est d’une grande importance dans la mesure où elle va permettre aux contrôleurs et enquêteurs au niveau de la province de Nador de mener à bien la mission qui leur incombe sur le terrain, a-t-elle poursuivi.

Le HCP a conçu une double formation du dispositif humain chargé de la réalisation du RGPH 2024 : la première formation théorique et en ligne a eu lieu entre le 15 mars et le 15 juin 2024, alors que la deuxième est présentielle et répartie en trois phases.

La première phase a eu lieu au niveau central du 8 au 20 juillet, la deuxième a eu lieu au plan provincial du 29 juillet au 10 août, tandis que la troisième phase se tient au niveau communal entre le 15 et le 27 août, selon des données du HCP.