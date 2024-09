RGPH-2024: Lancement de l’opération de collecte de données à Agadir Ida-Outanane

dimanche, 1 septembre, 2024 à 19:57

Agadir – A l’instar des autres provinces et préfectures du Royaume, l’opération de collecte des données dans le cadre du septième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) a été lancée, dimanche, au niveau de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Opération à portée stratégique, ce recensement, réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies, permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

A l’échelle de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, quelque 983 enquêteurs, 259 contrôleurs et 24 superviseurs sont engagées dans cette opération d’envergure qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre, a indiqué à la MAP, la superviseure préfectorale du RGPH à Agadir Ida-Outanane , Hanan El Houchimi, assurant que le lancement de la collecte de données s’est déroulé dans de bonnes conditions.

Et d’ajouter que d’importants moyens matériels et logistiques ont été mobilisés au niveau de la préfecture à même de garantir le plein succès de cette importante échéance nationale, notant que la population locale a réservé un accueil chaleureux aux enquêteurs chargés du recensement.

Bien avant le commencement du recensement, les équipes du recensement se sont livrées à un important exercice pour la reconnaissance de terrain qui s’est déroulé le 30 et 31 août dans le but de mettre à jour les informations de chaque district et en repérant les nouvelles constructions, a-t-elle rappelé.

Le premier questionnaire utilisé lors de ce 7ème RGPH, afin de collecter les données, comprend des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité alors que le second questionnaire concerne des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement.

Le RGPH permet de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l’ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques tels que les nomades et les personnes sans-abri.

Il s’agit aussi de déterminer le volume et les caractéristiques du parc de logements ainsi que les conditions d’habitation des ménages.