RGPH-2024 : Large adhésion des habitants des zones montagneuses à Azilal

mardi, 24 septembre, 2024 à 19:01

Azilal – Les habitants des zones montagneuses de la province d’Azilal ont adhéré largement et spontanément à l’opération de recensement qui se poursuit dans d’excellentes conditions, et ce en dépit de la difficulté d’accéder à certaines localités particulièrement dispersées sur les hauteurs.

Dans la commune d’Ait Taguella sise non loin des somptueuses chutes d’Ouzoud, les effectifs de recensement poursuivent l’opération de collectes des données auprès des ménages dans un climat empreint de sérieux et d’une volonté sincère de réussir cette importante échéance décennale à l’image de l’engagement sans équivoque des habitants qui ont volontairement adhéré à cette opération.

En dépit de la rudesse des chemins accidentés et des routes particulièrement sinueuses outre la dispersion de l’habitat, les enquêteurs, épaulés par les auxiliaires d’autorité mettent les bouchées doubles à moins d’une semaine de la fin de l’opération du recensement.

Un chemin particulièrement semé d’embûches qu’il faudrait parcourir quotidiennement entre villages disséminés sur les hauteurs et constructions en pisé parsemée ici et là. Des difficultés aussitôt dissipées grâce à l’accueil chaleureux réservé par ces habitants et à leur générosité sans limites qui va droit au cœur des recenseurs.

Une autre belle leçon d’altruisme, celle administrée, par les habitants de ces zones qui assistent les enquêteurs dans leur périple face à la rudesse des montagnes et la difficulté d’accéder à certains douars.

Dans une déclaration à la MAP, M.B, habitant de la commune d’Ait Taguella a salué le travail accompli par les recenseurs dans cette commune connue pour l’éparpillement des douars et la difficulté d’accéder à certains villages, rappelant que les habitants sont parfaitement convaincus de la bonne cause du recensement et de l’importance d’adhérer pleinement à cette opération en prêtant main-forte au personnel du recensement et en accompagnant celui-ci dans le terrain.

La maîtrise par les recenseurs de la langue amazighe facilite l’interaction avec les citoyens et rend la communication beaucoup plus fluide et conviviale, fait-il savoir.

Un sentiment partagé par Ouidad Azizi, enquêtrice de ce district, qui a souligné dans une déclaration similaire, que les habitants ne ménagent aucun effort pour faciliter la tâche des recenseurs en répondant en toute franchise et précision aux différentes questions que comprend le questionnaire du recensement.

Dans le détail, ce sont quelque 717 personnes qui prennent part à cette opération au niveau de la province d’Azilal, dont 523 enquêteurs, 176 contrôleurs et 18 superviseurs communaux en plus des équipes administratives et des agents d’autorité dans les milieux urbain et rural.

En vue de faciliter le travail des recenseurs notamment dans les zones montagneuses, quelque 176 véhicules tout-terrain sont déployés au niveau de la province pour faciliter le déplacement des enquêteurs dans les zones de recensement.

Le RGPH 2024 fournira des données socio-économiques et démographiques précises de nature à contribuer à orienter les politiques publiques dans divers domaines.

Réalisé en application des Hautes Instructions Royales et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, le RGPH 2024 permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat. Il revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.