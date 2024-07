RGPH 2024 : les travaux cartographiques ont permis le découpage du territoire national en environ 38.000 districts de recensement (M. Lahlimi)

Rabat – Les travaux cartographiques du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 ont permis le découpage du territoire national en environ 38.000 districts de recensement, a annoncé, mercredi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) à l’occasion du démarrage de l’étape opérationnelle du RGPH 2024, M. Lahlimi a indiqué que les travaux cartographiques ont permis le géoréférencement de plus de 4 millions de constructions en milieu urbain, dont 75% sont classées “Maison marocaine moderne”, ainsi que l’identification de près de 34.000 douars en milieu rural.

En outre, le Haut-Commissaire au Plan a souligné que l’opération de la cartographie des établissements économiques a permis un géoréférencement des établissements économiques, sociaux-culturels, des équipements communaux, des établissements associatifs, ainsi que des souks hebdomadaires.

Les résultats de cette opération, a-t-il expliqué, permettront aux utilisateurs de produire des cartes dynamiques et interactives via une plateforme dédiée, montrant la répartition des activités économiques avec des informations détaillées sur la structure et les caractéristiques des secteurs économiques à l’échelle nationale, régionale et locale.

Cette opération a permis le géoréférencement de plus de 1,3 million d’établissements économiques actifs, dont la majorité (plus de 85%) sont à but lucratif, ainsi que de plus de 1.000 marchés hebdomadaires actifs, a précisé le Haut-Commissaire au Plan.

Par ailleurs, M. Lahlimi a rappelé l’importance du RGPH, dont l’ensemble des préparatifs s’inscrivent dans le cadre des Hautes Orientations Royales, exprimant sa gratitude au Chef du gouvernement, au ministre de l’Intérieur, aux walis, gouverneurs et autorités locales, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires qui jouent un rôle important dans la mise en place des conditions nécessaires au succès de la phase opérationnelle de cette opération d’envergure.

Réalisée entre avril 2023 et mars 2024, la cartographie du RGPH 2024 est une phase fondamentale dans la préparation et la réalisation de cette opération de grande envergure nationale.

Elle consiste à mettre à jour le découpage administratif du Royaume (limites des régions, provinces et communes), actualiser les cartes numériques du RGPH 2014 couvrant l’ensemble du territoire national et découper tout le territoire national en districts de recensement, secteurs de contrôle et zones de supervision afin d’assurer, lors du RGPH, un ratissage exhaustif de la population du Maroc sans omission ni double compte.

La cartographie des établissements économiques, quant à elle, a été réalisée de façon intégrée avec les travaux cartographiques préparatoires du RGPH 2024. Les travaux de terrain ont été menés durant la période d’avril 2023 à mai 2024 moyennant une solution informatique intégrée (mobile et web) avec un processus entièrement digitalisé utilisant des tablettes connectées et équipées de GPS et d’un fond d’image satellite.