RGPH 2024 : le Maroc se dotera d’une base de données exhaustive (M. Lahlimi)

jeudi, 3 octobre, 2024 à 21:20

Rabat – Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024, dont l’opération de collecte des données auprès des ménages s’est achevée le 30 septembre dernier, permettra au Maroc de se doter d’une base de données exhaustive et détaillée géographiquement, socialement et économiquement, a affirmé, jeudi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

Intervenant lors d’un point de presse à l’occasion de la fin de cette opération, M. Lahlimi a indiqué que le Haut-Commissariat au Plan (HCP) s’appuiera au cours des dix prochaines années, sur cette base de données pour élaborer les principaux indicateurs statistiques, relatifs notamment à la pauvreté, aux prix, aux disparités sociales, aux conditions économiques et sociales, ainsi qu’à la description de la situation des familles marocaines.

Il a, parallèlement, souligné que ce recensement représente une étape cruciale pour les perspectives projetées par le Royaume dans le cadre du développement durable et en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD).

Revenant sur le déroulement de cette opération, M. Lahlimi a mis en avant l’engagement des ménages, malgré le contexte actuel marqué notamment par l’inflation, le chômage et les conditions naturelles difficiles, etc.

Dans ce sens, le Haut-Commissaire au Plan a fait état de la diminution progressive des cas de refus ont diminué, passant de 17.676 cas à 3.443 cas le dernier jour.

L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème RGPH s’est achevée lundi dernier à minuit. Les données recueillies dans le cadre de cette opération ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet, et leur exploitation a déjà commencé.