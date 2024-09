RGPH 2024: A Taza, la population accueille avec enthousiasme le début des opérations de collecte de données

dimanche, 1 septembre, 2024 à 18:28

Des éléments du Commissariat régional de police à Ksar El-Kébir ont réussi, dimanche à midi, à mettre en échec une tentative de trafic illicite de drogues et de stupéfiants et à saisir 14.290 comprimés psychotropes “Ecstasy” et “Rivotril”.