RGPH 2024: Trois questions au directeur régional du HCP de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

mardi, 3 septembre, 2024 à 12:00

Tanger – Le directeur régional du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohammed Addi, a évoqué, dans une interview accordée à la MAP, les préparatifs mis en place pour assurer le bon déroulement du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 au niveau de la région, les défis potentiels et l’impact attendu de cette opération sur la planification stratégique future dans divers secteurs.

1- Quelles sont les principales mesures prises en préparation du RGPH au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ?

Afin de garantir que cette opération d’envergure se déroule dans les meilleures conditions, nous avons commencé les préparatifs il y a deux ans. La première étape, lancée en 2023, consistait en des travaux cartographiques, suivis des préparatifs de base pour le recensement. Nous avons ensuite formé les participants en distanciel puis en présentiel, ce qui leur a permis de se familiariser avec les concepts fondamentaux de l’opération et les méthodes de travail sur le terrain.

En termes de formation, 41 centres ont été ouverts dans la région en coordination avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Le 1er septembre, la collecte des données auprès des ménages a débuté sur tout le territoire national. Au niveau régional, l’opération connait la mobilisation de plus de 6.130 enquêteurs, contrôleurs et superviseurs, et le déploiement de plus de 760 véhicules, notamment dans les zones rurales et les quartiers périphériques, et ce en étroite coordination avec les autorités régionales, provinciales et locales, qui veillent à créer les conditions favorables à sa réussite.

Les participants sont composés à 30% de fonctionnaires, dont des femmes et des hommes du secteur de l’éducation, et 60% d’étudiants et de diplômés, tandis que les autres sont des retraités et des salariés du secteur privé. Les femmes représentent 40% de l’effectif, et la plupart des participants ont un niveau d’études équivalent à Bac+4, avec environ 12% d’entre eux ayant un Bac+5.

2- Quels sont les principaux défis qui pourraient entraver l’opération de recensement dans la région ?

Pour une opération de cette envergure, plusieurs défis peuvent se présenter, notamment l’immensité de certaines zones. C’est pourquoi nous avons mis à disposition des équipes de recherche les moyens de transport nécessaires. Des difficultés liées aux reliefs montagneux, aux conditions climatiques et aux fortes chaleurs peuvent également survenir, mais nous nous adaptons en tenant compte des conditions géographiques et météorologiques.

Sur le plan national, cette opération connaît la mobilisation d’importantes ressources humaines avec 55.000 participants. Les équipes de recherche se déplacent en permanence, ce qui a conduit le HCP à souscrire une assurance couvrant l’ensemble des participants jusqu’à la fin de cette opération, le 30 septembre. Cette assurance permet de fournir une assistance immédiate, médicale et pharmaceutique, en cas d’accident éventuel.

Chaque enquêteur dispose d’une tablette électronique contenant les questionnaires et les cartes des zones à recenser, une initiative qui contribuera à garantir la qualité de la collecte des données, à détecter et corriger les erreurs, tout en facilitant le traitement et l’analyse des données.

3- Quel est l’impact du recensement sur la planification stratégique dans la région ?

Le RGPH est la seule opération qui fournit des données détaillées à toutes les unités territoriales du Royaume, qu’il s’agisse du niveau régional, provincial ou local, ou encore des douars dans les zones rurales et des quartiers dans les villes. Il nous offre des indicateurs clés et permet de suivre leur évolution par rapport aux recensements précédents, tout en établissant de nouveaux indicateurs répondant principalement aux besoins statistiques, ainsi qu’aux exigences de développement et sectorielles.

Parmi les nouveaux indicateurs lors du recensement de 2024, et en application de la lettre adressée par SM le Roi Mohammed VI au Chef du gouvernement en juin dernier, figurent des questions sur la couverture sanitaire, le suivi des indicateurs du nouveau modèle de développement, ainsi que des objectifs de développement durable.

Les questionnaires incluent des questions liées aux caractéristiques démographiques des ménages (état civil, genre, niveau d’éducation, santé), ainsi que d’autres indicateurs relatifs aux conditions de logement, à la santé, et bien d’autres aspects.

Ces données sont essentielles pour les décideurs publics et privés, ainsi que pour la société civile et les universitaires, afin de diagnostiquer la situation actuelle et d’améliorer la planification et l’évaluation des programmes lancés au cours des années précédentes.

Bien que le recensement soit une opération statistique technique, il revêt un caractère stratégique pour le développement futur du pays. Cela nécessite la mobilisation de toutes les composantes de la société, dont les superviseurs, les participants et les familles, qui sont invitées à interagir positivement avec les enquêteurs en fournissant des informations réelles et actualisées.