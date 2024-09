RGPH à Ouarzazate, une opération synonyme de responsabilité et d’interaction positive des ménages

mardi, 3 septembre, 2024 à 13:34

Ouarzazate – L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) se poursuit au niveau de la province de Ouarzazate dans un climat de responsabilité et d’interaction positive des ménages avec les équipes d’enquêteurs et de contrôleurs du Haut Commissariat au Plan (HCP) chargées du recensement.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre, a été marquée par une forte mobilisation des équipes de recensement et une collaboration responsable des habitants, le but étant d’assurer le succès de ce processus à portée stratégique.

Dans ce sens, le superviseur provincial de l’opération de recensement à Ouarzazate, Mohamed Haddad, a indiqué que le processus de collecte des données auprès des ménages se poursuit dans les différentes villes et localités relevant de la province de Ouarzazate de manière fluide et organisée, précisant qu’au niveau des ressources humaines, la province compte 9 superviseurs communaux, 77 contrôleurs, 21 contrôleurs chargés de la formation, 314 enquêteurs, en sus de 79 conducteurs mobilisés spécifiquement pour cette opération.

S’agissant des moyens logistiques, le responsable a fait état, dans une déclaration à la MAP, de la mobilisation de 79 véhicules, 421 tablettes électroniques, 22 salles équipées dédiées à la formation et 5 salles destinées au stockage.

Dans une déclaration similaire, Amina El Meriki, enquêtrice participante à cette échéance nationale a expliqué que ce processus se déroule dans de bonnes conditions, et se caractérise par l’interaction active, le bon accueil et la grande coopération affichée par les habitants.

L’enquêtrice s’est félicitée du recours aux Nouvelles technologies lors de cette édition du RGPH, notant qu’il s’agit d’une approche innovante qui a permis d’améliorer l’efficacité du processus de collecte de données et d’accélérer le rythme de traitement des informations.

Selon le Haut-Commissariat au Plan, cette opération stratégique permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat.

Il est à noter que cette opération connaît la mobilisation d’importantes ressources humaines avec 55.000 participants (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux).

Les résultats qui découleront de ce recensement permettront d’affiner les politiques publiques, d’orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région.