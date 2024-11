Rissani : La thématique de l’eau au centre de la 27è session de l’Université Moulay Ali Chérif

vendredi, 22 novembre, 2024 à 20:16

Rissani – Les travaux de la 27è session de l’Université Moulay Ali Chérif se sont ouverts, vendredi à Rissani (province d’Errachidia), sous le thème ” La gestion de l’eau à l’ère de l’Etat Alaouite chérifien”.

La cérémonie d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, du représentant du comité scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif, Mustapha Chabi, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Essaid Zniber, du Directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, de la directrice des Archives Royales, Mme Bahija Simou, d’élus, et de plusieurs personnalités du monde de la culture et de la pensée.

Intervenant à cette occasion, M. Bensaïd a indiqué que le thème de cette session à savoir “La gestion de l’eau à l’ère de l’Etat Alaouite chérifien” constitue un choix judicieux du comité scientifique de l’Université eu égard à un contexte mondial marqué par les défis du stress hydrique, tout en réaffirmant l’engagement direct et fort du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans cette initiative citoyenne.

Dans ce sens, le ministre a mis en avant la vision proactive de Feu SM Hassan II, et Sa politique volontariste portant sur la construction des barrages, qui a permis au Royaume de surmonter les défis engendrés par de longues années de sécheresse, de garantir la sécurisation des ressources hydriques et de faire face, avec le moins de dégâts, aux cycles de sécheresse les plus sévères.

” La politique de l’eau initiée par Feu SM Hassan II est devenue une constante de la politique publique de notre pays, grâce à la Vision perspicace et sage de SM le Roi Mohammed VI “, poursuit M. Bensaid, mettant en avant la poursuite, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de la politique de construction des barrages et le lancement de projets majeurs d’irrigation, d’interconnexion des bassins hydrauliques et de dessalement de l’eau de mer en sus d’autres projets visant à assurer la sécurité hydrique dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques.

Le ministre n’a pas manqué de saluer les efforts et les travaux de recherche menés par le comité scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif, sous la présidence de l’historiographe du Royaume, Abdelhak El Mrini.

Pour sa part, le représentant du comité scientifique de l’Université Moulay Ali Chérif, Mustapha Chabi, a indiqué que la question de l’eau et les méthodes de la gestion des ressources hydriques ont été au centre des préoccupations des différentes dynasties ayant régné au Maroc, en particulier depuis la période du règne du Sultan Moulay Rachid ben Chérif (1664-1672), jusqu’à la nouvelle ère sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.

Depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’accorder une attention particulière à la question de l’eau, relève M. Chabi, rappelant dans ce sens le discours royal adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône dans lequel le Souverain a indiqué que l’un des défis majeurs auxquels est confronté le Royaume est ” la problématique de l’eau, qui ne cesse de se complexifier du fait de la sécheresse, de l’impact du changement climatique et de la croissance naturelle de la demande. Cette situation est également imputable au retard accusé dans la réalisation de certains projets programmés dans le cadre de la politique de l’eau”.

Dans ce sens, M. Chabi a mis en avant les Hautes Orientations Royales visant la lutte contre le stress hydrique, et la sécurisation de l’approvisionnement des ressources hydriques dans les domaines de l’agriculture, de l’eau potable et de l’industrie.

Il s’agit, a-t-il poursuivi, des projets d’envergure d’interconnexion des bassins hydrauliques ainsi que les projets de dessalement d’eau à l’aide de techniques très avancées, faisant savoir que le Maroc dispose actuellement de 11 stations de dessalement dans l’attente de donner corps à neuf autres stations à l’horizon 2030.

De son côté, le wali de la région de Drâa-Tafilalet a souligné l’importance des thématiques abordées lors des différentes sessions de l’Université Moulay Ali Chérif, notant qu’au-delà des sujets à vocation historico-politique traités par l’Université, ce prestigieux forum culturel offre des lectures approfondies sur des thématiques inhérentes à la société, à l’économie et à la culture sous ses différentes facettes.

Il a de même relevé que cette session qui constitue un haut lieu de recherche et de partage des expériences, réunit un aréopage de chercheurs et d’experts dont les contributions et les recommandations devraient approfondir les recherches liées à la thématique de l’eau.

Quant au président du Conseil communal de Rissani, Abdelali El Hajioui, il a estimé que cette session de l’Université Moulay Ali Chérif traite d’un sujet des plus importants à savoir la question de l’eau, la nécessité d’une gestion rationnelle de cette ressource vitale et la nécessité de trouver des solutions innovantes au problème de la rareté de l’eau et ce conformément aux Hautes Orientations Royales.

M. El Hajioui, s’est également félicité de l’annonce du ministère de tutelle relative au lancement du projet de mise à niveau du site historique de Sijilmassa, dont le travaux devraient débuter en mars prochain.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle a été marquée par la projection d’un film documentaire réalisé par la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) sur ” La sécurité hydrique: une Vision Royale pour l’avenir” en sus de l’organisation d’une exposition de documents sur “La gestion de l’eau à travers l’histoire” organisée par l’institution Archives du Maroc ainsi que la présentation d’ouvrages de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) axés sur la thématique de l’eau.

Ce rendez-vous culturel de deux jours se tient dans le cadre des efforts du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en termes d’accompagnement des programmes de développement inclusif et durable et de son implication efficiente dans les différentes initiatives citoyennes.

Les travaux de l’Université Moulay Ali Chérif, lancée en 1989 conformément aux Hautes Directives de feu SM Hassan II, s’inscrivent dans le cadre de la consolidation des efforts académiques et universitaires visant à mettre en valeur la richesse et la diversité de l’histoire du Maroc et à contribuer à la mise en valeur des rôles des Rois Alaouites dans l’établissement et le renforcement des piliers de l’État marocain moderne.