Safi : Dar Talib et Taliba Imam Al-Chafii, une illustration du rôle pionnier de l’INDH en faveur de la scolarisation en milieu rural

mardi, 1 octobre, 2024 à 12:15

Commune de Bedouza (province de Safi) – Dar Talib et Taliba (Maison de l’étudiant et de l’étudiante) située au lycée collégial Imam Al Chafii, dans la commune de Bedouza (Province de Safi), se veut une illustration du rôle pionnier de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la scolarisation en milieu rural.

S’inscrivant dans le cadre du programme 4 de l’INDH relatif à l'”Impulsion du capital humain des générations montantes”, cette structure socioéducative qui offre les conditions idéales pour la poursuite des études et la réussite, vient aussi incarner le rôle efficace dont s’acquitte l’INDH dans la lutte contre la déperdition scolaire et l’amélioration de la qualité de l’éducation des élèves issus des familles en précarité dans les zones rurales au niveau de cette province.

Dans ce contexte, Mohamed Saâdi, directeur du lycée secondaire collégial Imam Al Chafii, relevant de la direction provinciale de l’éducation nationale à Safi, a souligné que cette structure socio-éducative s’inscrit dans le cadre du programme d’accompagnement social, financé par l’INDH, et qui bénéficie à plusieurs d’établissements scolaires au niveau de cette province.

Dans une déclaration à la MAP, M. Saadi a expliqué que Dar Talib et Taliba dispose d’un pavillon dédié aux élèves (garçons) d’une capacité de 64 lits, inauguré au cours de l’année scolaire 2018-2019, et d’un autre pavillon réservé aux filles (80 lits), opérationnel depuis mars dernier.

M. Saadi a également relevé que cette importante structure propose des services d’hébergement et de restauration en plus d’activités culturelles, éducatives et sportives, soulignant que ces prestations visent à contribuer de manière significative à la réduction du décrochage scolaire et à l’encouragement des élèves, notamment les filles, à poursuivre leurs études.

Ce projet intervient dans le cadre des engagements de la feuille de route 2022-2026 visant notamment à assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des élèves et à favoriser la réussite scolaire, a-t-il ajouté.

Approchés par la MAP, plusieurs élèves bénéficiaires de cette structure ont mis en relief le rôle important de Dar Talib et Taliba Imam Al-Chafii, qui a eu un impact significatif sur la réduction des frais de scolarisation pour leurs familles et l’amélioration de l’offre scolaire dans la province.