Safi : La ferme pédagogique bio “ALiLand”, une illustration de l’engagement de l’INDH en faveur de l’environnement

lundi, 8 juillet, 2024 à 12:22

Safi – La ferme pédagogique Bio “ALiLand” qui a vu le jour à Safi, constitue l’illustration éclatante de l’engagement sans faille de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur des questions écologiques, de la durabilité et de la préservation de l’environnement.

Située au niveau de la commune territoriale de Had Hrara, plus précisément à Douar Rhouhat, cette ferme, dont la gestion est assurée par la Coopérative “Green Hands Safi”, est un projet intégré à forte dimension pédagogique, écologique et biologique, qui cadre parfaitement avec la démarche de l’Initiative, son pragmatisme et sa détermination à appuyer toutes les coopératives actives dans des domaines à fort impact sur le développement humain durable.

Cette ferme Bio a bénéficié d’équipements pédagogiques, dans le cadre du programme 3 de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), relatif à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes, notamment son axe relatif à l’accompagnement des chaines de valeur à fort potentiel sur l’emploi et l’employabilité.

Le montant de l’aide financière de l’INDH s’élève à 279.000 DH, alors que la valeur totale de ce projet est de l’ordre de 396.000 DH, dont 99.000 DH pris en charge par le porteur du projet, selon les données de la Division de l’Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de la province de Safi.

Etalée sur une superficie totale de 5,4 ha de terres cultivables et de forêts, la ferme pédagogique bio “ALiLand” compte un espace naturel préservé et authentique, une agriculture bio basée sur les plantes aromatiques et médicinales et le maraichage biologique.

Ce projet éco-friendly se fixe pour objectifs notamment, d’initier petits et grands aux activités liées à la nature et à la vie de la ferme, d’observer, s’émouvoir par le goût, le toucher, l’ouïe, l’odorat, et la vue, de découvrir le métier d’agriculteur biologique, de comprendre les enjeux de la mise en valeur et de la protection de l’environnement, et enfin de vivre et de partager l’authenticité de la campagne.

L’ambition de ses initiateurs est de pouvoir développer davantage cet espace écologique, tout en le rendant plus accessible aux enfants et aux familles, tout en contribuant aux efforts menés en matière de développement en milieu rural.

Pour rappel, la coopérative “Green Hands Safi” a entamé ses activités en 2017 comme un groupement de propriétaire de terrains agricoles qui ont mis en commun leurs propriétés pour la création de la ferme bio qu’ils oeuvrent actuellement à transformer en ferme pédagogique.

Ainsi, après quatre années d’activité en tant que ferme biologique, le groupement s’est structuré pour prendre forme d’une Coopérative en mars 2021 qui s’investit dans le domaine du développement rural, à travers la mise en place du projet de la ferme pédagogique “ALiLand”, à même de promouvoir le tourisme naturel, d’encourager la permaculture et celle biologique, et de faire appel aux nouvelles technologies agricoles.

C’est dans ce sens que la ferme pédagogique offre une multitude d’activités récréatives, entre autres, la découverte d’une nature exceptionnelle, l’initiation des visiteurs à une agriculture biologique, la découverte des plantes aromatiques et médicinales, le partage des traditions et de la vie dans la campagne, en faisant appel au savoir-faire des habitants issus du douar limitrophe, et enfin une restauration bio, avec à la clé une dégustation de mets sains et savoureux soigneusement préparés à base de produits de terroir et à la façon traditionnelle.

Approché par la MAP, Mme Aicha Chatoui, gérante de la Coopérative “Green Hands Safi”, a rappelé que cette ferme pédagogique qui a vu le jour grâce à l’appui de l’INDH, a été conçue de manière à promouvoir tout ce qui est bio.

“La mise en place de cette ferme a été un rêve qui datait de plusieurs années durant lesquelles j’ai sillonné plusieurs régions du Royaume du Nord au Sud, et acquis une expérience au sein d’organismes nationaux et internationaux. Ce projet est donc, l’aboutissement de tout ce parcours”, s’est-elle réjouie.

Et de poursuivre que cette ferme pédagogique offre de l’emploi à plusieurs personnes en partant du principe du développement durable, notant que l’objectif demeure que ce projet puisse avoir un impact positif sur tous les douars limitrophes, étant donné que les autochtones sont amplement associés à ce projet, notamment les femmes et les agriculteurs de la zone.

“Le projet repose sur une approche participative et de développement qui favorise le partage et croit en l’impératif de préserver la nature et l’environnement”, a-t-elle expliqué, relevant que la ferme est 100% biologique et fait appel à la permaculture loin de tout usage d’intrants ou de produits chimiques.

Toutes ces réalisations n’étaient pas possibles sans l’appui de plusieurs intervenants, surtout l’aide apportée par l’INDH qui a permis la mise en place d’une infrastructure indispensable pour l’accueil des visiteurs dans d’excellentes conditions, a enchaîné Mme Chatoui.

“Nous recevons des dizaines d’écoles, d’associations et d’instances de Safi, ainsi que des groupes de femmes en quête d’un coin calme de détente, de relaxation et de bien-être”, a-t-elle conclu.