Safi : La Foire Nationale du Câprier, un espace de réflexion autour de la valorisation de la filière

jeudi, 4 juillet, 2024 à 13:29

Safi – La Foire Nationale du Câprier qui se poursuit jusqu’au 7 juillet à Safi, sous le thème “la filière du câprier : Une richesse nationale en développement dans un contexte des changements climatiques”, constitue un espace idoine de réflexion sur les moyens pour une valorisation sûre et un développement continu de cette filière à fort impact socio-économique.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous annuel se veut aussi l’occasion de s’arrêter sur les dernières nouveautés liées au développement de ce secteur, de prendre connaissance des résultats de la recherche scientifique et d’examiner comment celle-ci peut être utilisée au service du développement et de la valorisation de cette filière notamment, face à l’impact des changements climatiques.

Cette Foire érigée sur une superficie totale de 3.200 m2, avec l’aménagement de quelque 170 stands dédiés à l’exposition de plus de 33 produits locaux, offre aussi une plateforme d’échange d’expertises et de bonnes pratiques entre différents acteurs opérant dans ce secteur entre autres, les professionnels, les producteurs de câpre, les coopératives, les sociétés de l’agro-industrie, et les chercheurs.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l’Association Provinciale des Producteurs de Câpre à Safi (APPCA), Mohamed Eznaïni, a fait savoir que la nouveauté de cette édition est d’avoir réuni un nombre important de coopératives participantes, quelque 170 au total, dont 25 coopératives spécialisées dans la production de câpre, représentant différentes régions du Royaume.

Sur l’importance socio- économique de la filière câprière, il a fait savoir qu’elle constitue l’une des filières les plus remarquables au niveau de la province de Safi, notant qu’elle offre de l’emploi à un grand nombre de jeunes et de femmes notamment en milieu rural.

Et de poursuivre que la Foire Nationale du Câprier place la valorisation de ce produit important au cœur de ses priorités, tout en focalisant sur le développement de la recherche scientifique afin de parvenir à tirer profit des vertus de ce produit et de diversifier son utilisation.

“Notre ambition à travers cette Foire est aussi de faire connaitre davantage tout ce qui est en rapport avec cette filière et par là, de promouvoir cette culture de consommation des câpres chez les citoyens”, a-t-il enchaîné.

Ce professionnel n’a pas manqué de faire part de son vœu de voir cet événement s’ériger dès l’année prochaine, en un véritable rendez-vous international, se félicitant que cette Foire déclenche, d’année en année, une véritable dynamique économique au niveau de cette partie du territoire national.

De son côté, Mouhcine Aataki, de la Coopérative Agricole Verte à Sebt Gzoula, a mis l’accent sur l’importance de ce rapprochement auquel la Foire donne lieu, en permettant aux visiteurs de venir nombreux découvrir une multitude de produits de terroir et à leur tête les câpres et les autres produits dérivés.

A noter que la Foire Nationale du Câprier est organisée par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et l’Association Provinciale des producteurs de câpres de Safi, en partenariat avec la Province de Safi, la Chambre d’Agriculture de Marrakech-Safi, le Conseil Provincial et le Conseil communal de Safi.

La filière des câpres est résiliente aux changements climatiques et à fort impact économique et social, permettant de créer environ 4,5 millions de journées de travail par an à l’échelle nationale, dont 1,5 millions au niveau de la Province de Safi.

La production moyenne de câpres à l’échelle nationale est estimée à plus de 26.000 tonnes par an dont, environ 9.000 tonnes produites au niveau de la Province de Safi, soit 35% de la production nationale.

En ce qui concerne les exportations de câpres, il est à noter que le Maroc exporte en moyenne 16.500 tonnes par an dont, 7.600 tonnes par an, en provenance de la province de Safi.

Au niveau de la région Marrakech-Safi, la culture du câprier connaît un développement continue dans le cadre de la stratégie “Génération Green”, à travers la réalisation de projets d’agriculture solidaires au profit des petits agriculteurs en Bour.

Quant à la superficie totale réalisée, elle s’élève à 8.600 ha, dont 7.000 ha au niveau de la Province de Safi.

Il est à noter que l’extension de cette superficie est prévue pour atteindre 15.000 ha à l’horizon 2030.