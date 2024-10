Safi: Incinération de plus de 8 tonnes de Chira et de produits prohibés

jeudi, 3 octobre, 2024 à 22:09

Safi – Les services des douanes de Safi ont procédé, jeudi, à l’incinération de 8,1 tonnes de Chira (résine de cannabis) et d’autres produits prohibés, saisis récemment par les agents des douanes, la Gendarmerie Royale et la police judiciaire.

L’opération de destruction, qui a eu lieu dans une usine située dans la commune rurale de Had Hrara, à environ 35 km de Safi, a également porté sur 858 kg de kif, 1.240 comprimés psychotropes, 0,5 gramme de cocaïne, 120 grammes de tabac en poudre et 100 grammes de tabac en feuilles.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelbasset El Imami, ordonnateur liquidateur des Douanes et Impôts Indirects au Bureau de Safi, a indiqué que cette opération intervient suite à une action conjointe des services du district provincial de la Sûreté nationale à Safi et de la Brigade nationale de la police judiciaire, ayant permis de déjouer, à la fin du mois dernier, une tentative de trafic international de drogue portant sur 8 tonnes et 125 kg de Chira, via le port de la Cité des Océans.

“Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par les différents services sécuritaires en vue de lutter contre le trafic de ces produits illicites, eu égard à leurs conséquences néfastes sur la santé et la sécurité des citoyens”, a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. El Imami a réaffirmé l’engagement de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) à continuer d’œuvrer en étroite collaboration avec les autres services compétents afin de garantir la sécurité publique.

L’incinération de ces produits s’est déroulée sous la supervision du Parquet général près du tribunal de première instance de Safi, en présence d’une commission composée de représentants des autorités locales, de la protection civile et des différents services sécuritaires et sanitaires de la province.