Saïdia: Ouverture de la 9ème édition du Salon régional des produits du terroir

samedi, 27 juillet, 2024 à 13:56

Saïdia – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a présidé vendredi à Saïdia, la cérémonie d’ouverture de la 9ème édition du Salon régional des produits du terroir, organisé sous le thème “la valorisation des produits du terroir, levier pour relever les défis de la résilience aux changements climatiques”.

Organisé par l’association de la Maison familiale rurale de Beni Snassen en partenariat avec la direction régionale de l’Agriculture, la Chambre d’agriculture de l’Oriental et la direction régionale du Conseil agricole, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ce salon a pour objectif la création d’une dynamique économique au niveau de l’Oriental à faire connaître et à promouvoir les produits de terroir de la région.

Installé sur une superficie de 2400 m², le salon, qui se poursuit jusqu’au 04 août, connaît la participation de 150 coopératives agricoles de l’Oriental et des autres régions du Royaume, en plus de 35 exposants entre institutionnels, sponsors et sociétés privées spécialisées dans la vente des intrants agricoles.

Il constitue une opportunité pour la promotion de l’approche territoriale et le développement des produits de terroir et un rendez-vous incontournable pour les professionnels, les chercheurs et les institutionnels du domaine du développement agricole et rural.

Cette édition est marquée par un pôle institutionnel dédié à la résilience et aux changements climatiques actuels, mettant en avant les efforts et interventions du ministère en matière d’adaptation et d’atténuation des effets des changements climatiques.

Il s’agit notamment, des efforts pour développer des systèmes de production capables de s’adapter aux changements climatiques et les projets réalisés pour assurer et gérer l’approvisionnement en eau d’irrigation au niveau régional.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sadiki a affirmé que ce salon s’inscrit dans le cadre de la promotion des différents produits du terroir, relevant l’importance de ce secteur qui soutient un segment important de petits producteurs, notamment les coopératives féminines qui se distinguent par leur mode gestion sain.

Ces coopératives bénéficient du soutien nécessaire pour valoriser leurs produits grâce à la construction et à l’équipement d’unités de valorisation, outre l’accompagnement via des formations et l’assistance pour l’obtention de certifications de sécurité sanitaire, ce qui leur permet de s’ouvrir à davantage de marchés et d’expositions, tant au niveau national qu’international, a-t-il ajouté.

Le nombre de producteurs et de coopératives ne cesse d’augmenter, a fait remarquer le ministre, ce qui répond aux objectifs de l’agriculture solidaire et contribue à l’émergence d’une classe moyenne dans le monde rural.

Pour leur part, les exposants ont souligné l’importance de tels événements pour la promotion et la commercialisation de leurs produits, notant que c’est une occasion d’échanger des idées et des expériences entre divers exposants de l’Oriental et d’ailleurs.

Des séminaires scientifiques et des ateliers de formation sont programmés en marge du salon afin de renforcer les capacités techniques des coopératives agricoles autour de l’entrepreneuriat agricole, des sources de financement, de l’E-commerce et d’autres sujets d’actualité.

En parallèle au salon, la deuxième édition de Tbourida de l’Oriental est organisée du 26 au 28 juillet 2024, à la place souk Ouled Hammane, avec la participation de 15 Sorbas des différentes provinces de la région.