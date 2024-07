Salé : la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus célèbre les pensionnaires au parcours scolaire exceptionnel

vendredi, 12 juillet, 2024 à 9:04

Salé – La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi à Salé, une cérémonie d’excellence au titre de l’année 2023-2024, en l’honneur des pensionnaires ayant excellé dans leur parcours scolaire et leur formation professionnelle.

Comme chaque année, cet événement célèbre les détenus des établissements pénitentiaires et des centres de protection de l’enfance, qui, après avoir bénéficié d’une réintégration dans le système scolaire ou de formation professionnelle, et d’un accompagnement régulier, ont excellé dans leur parcours ou ont pu décrocher des diplômes professionnels, dans le but de réussir leur réinsertion socio-pédagogique et socio-professionnelle post-carcérales.

Dans le cadre du programme d’accompagnement post-carcéral, la Fondation intervient, à travers le Centre d’accompagnement et de réinsertion de la région Rabat-Salé-Kénitra, auprès de cette frange de la société pour garantir sa réinsertion dans le système scolaire ou dans les programme de formation professionnelle.

S’exprimant à cette occasion, le coordinateur régional du Centre d’accompagnement et de réinsertion de Salé, Redouane Bouleknadel, a indiqué que cette cérémonie est une occasion pour partager la joie de cette frange sociale et une opportunité pour mettre en avant les différents services fournis par cette institution au profit d’une large catégorie de pensionnaires des établissements pénitentiaires et des centres de protection de l’enfance, des ex-détenus et de leurs proches.

Ces services, a-t-il poursuivi, portent sur la réinsertion, la qualification et le renforcement de la contribution positive de cette catégorie au sein de son entourage, en plus de la réintégration carcérale ou post-carcérale, en consécration des droits de l’Homme, dont le droit à l’éducation, au divertissement et à la préservation de la dignité, selon une approche participative.

Cette cérémonie d’excellence a été marquée par des performances musicales de plusieurs artistes marocains.