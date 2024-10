Salé: Remise du Prix des Prêches du vendredi aux gagnants issus de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima

mardi, 1 octobre, 2024 à 17:40

Salé – La cérémonie de remise du Prix des prêches du vendredi (Khotab minbariya) aux prêcheurs gagnants issus des régions de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été organisée, mardi à Salé, par le Conseil supérieur des Oulémas.

Ainsi, les Prix honorifiques ont été attribué à 16 prêcheurs sélectionnés par les Conseils locaux des Oulémas des deux régions lors de cette 5è édition du Prix des Prêches du vendredi, organisé par le Conseil supérieur des Oulémas pour l’année 1445 de l’Hégire, en vue de les motiver et encourager à améliorer leurs performances.

Par ailleurs, le Prix national des prêches du vendredi, décerné par le Conseil supérieur des Oulémas au meilleur prêcheurs à l’échelle nationale, a été attribué à Sidi Abderrahman Alioui, imam de la mosquée Omar Ibn Al-Khattab à la Préfecture d’arrondissements Al Fida-Mers Sultan.

A cette occasion, le président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Asban, a indiqué que la remise de ce prix s’inscrit dans le cadre de l’attention continue dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure les préposés religieux en général et les prêcheurs du vendredi en particulier.

Et de souligner que “le but du prêche du vendredi est d’adoucir les cœurs, éduquer les âmes, inspirer les bonnes conduites et guider les gens vers une vie paisible empreinte de foi, de sécurité, de sérénité, d’amour, de compassion et de paix”.

De son côté, le président du Conseil régional des Oulémas de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohammed Gennoun Al Hassani, a estimé que cette distinction constitue une étape importante de l’attention portée aux prêcheurs, qui occupent une place privilégiée au sein de la société.

Les lauréats de ce prix ont été sélectionnés sur la base de leur haut niveau de connaissances, leur capacité à interagir avec l’ensemble des catégories sociales et leur aptitude à favoriser une harmonie entre les individus, a-t-il relevé.