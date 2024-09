Salé/INDH : construction et équipement de 60 unités d’enseignement préscolaire

mardi, 24 septembre, 2024 à 17:41

Salé – Soixante unités d’enseignement préscolaire, dotées de 69 classes, ont été construites et équipées dans la préfecture de Salé, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces infrastructures, mises en place en coordination avec la direction provinciale de l’Éducation nationale, bénéficient à 725 filles et garçons encadrés par 69 éducatrices. Il s’agit ainsi d’améliorer les conditions de scolarisation dans les collectivités territoriales concernées, particulièrement dans le milieu rural.

L’INDH s’engage, également, à assurer le transport scolaire pour permettre aux apprenants de rejoindre les établissements d’enseignement à travers le renforcement de la flotte de transport scolaire composée de plus de 51 bus, selon les données des services de la préfecture.

L’Initiative a, de même, construit de nouvelles routes pour promouvoir l’éducation des filles, notamment au milieu rural et diminuer le taux d’abandon scolaire, comme elle a réalisé et équipé les structures sanitaires en vue de préserver la santé publique au sein des espaces éducatifs, améliorer les conditions d’enseignement et assurer sa continuité.

Dans la même veine, l’INDH s’engage à soutenir les couches vulnérables, en profitant à près de 4.500 apprenants durant la rentrée scolaire 2024, à travers le renforcement de l’offre sociale dans le secteur éducatif et la construction et l’équipement de plusieurs centres de protection sociale, telles que des foyers d’étudiants.

En outre, elle contribue au renforcement des infrastructures de base des établissements d’enseignement, en construisant 32 classes et en raccordant les établissements et les unités d’enseignement préscolaire à l’électricité et à l’eau potable, en vue d’améliorer les conditions d’éducation.

Les projets réalisés dans la préfecture de Salé, dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, visent ainsi à donner une forte impulsion à la consolidation des acquis, à remédier à la pénurie enregistrée, à améliorer les indicateurs de scolarisation dans les collectivités territoriales, à réduire l’abandon scolaire et à améliorer le système éducatif.