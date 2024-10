Salon du cheval d’El Jadida : un évènement incontournable dédié à la promotion de la filière équine et la valorisation du patrimoine immatériel

mardi, 1 octobre, 2024 à 10:54

Par Thami El Wahabi.

Casablanca – Événement d’envergure devenu incontournable pour les amateurs du cheval et les acteurs de l’écosystème équin, le Salon d’El Jadida, dont la 15ème édition se tient du 1er au 6 octobre courant, s’est érigé surtout en une plateforme clé pour la promotion de la filière et du riche patrimoine culturel immatériel lié au cheval.

Organisé par l’Association du Salon du Cheval, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’événement met en lumière l’innovation et les défis à relever pour moderniser ce secteur et en garantir la durabilité, d’autant plus qu’il joue un rôle crucial dans le développement agricole, économique et culturel de notre pays.

L’édition 2024, placée sous le thème “L’élevage des chevaux au Maroc : innovation et défi”, porte également une dimension socio-économique, mettant en avant les métiers liés au monde du cheval : la fabrication de selles modernes et traditionnelles, la ferronnerie, la fabrication de fusils de tbourida (Mkohla), les entreprises spécialisées dans l’alimentation équine, les laboratoires de médicaments vétérinaires ainsi que les professionnels du tourisme équestre.

Le Salon du Cheval d’El Jadida s’engage aussi à soutenir et à encourager les artisans marocains, détenteurs d’un savoir-faire ancestral remontant à plusieurs siècles, tout en cherchant à réunir et à fédérer les différentes composantes du secteur équin. Cet événement constitue une véritable célébration du patrimoine équestre dans ses dimensions culturelles, historiques et scientifiques, avec l’exposition d’œuvres d’art, de manuscrits et d’autres pièces en rapport avec le monde du cheval. Des conférences et séminaires thématiques seront également organisés autour de ces sujets.

Sur le plan sportif et festif, le Salon propose un programme riche et varié destiné aux professionnels ainsi qu’au grand public, avec des spectacles équestres et des compétitions.

Cette édition réaffirme ainsi l’engagement du Salon à contribuer au développement du secteur équestre au Maroc, en se concentrant sur l’innovation et les défis à relever pour moderniser ce domaine et en assurer la durabilité. Ce secteur joue un rôle clé dans le développement agricole, économique et culturel du pays, notamment à travers l’amélioration des races équines et leur utilisation dans divers domaines comme le sport, le tourisme et l’agriculture. L’innovation dans les techniques d’élevage permet d’améliorer la santé et les performances des chevaux, tout en relevant les défis environnementaux et économiques.

En tant qu’événement majeur de promotion du secteur équin, le Salon propose cette année encore un programme diversifié pour les professionnels et le grand public. De nombreuses compétitions de haut niveau mettront en valeur l’excellence des cavaliers et la beauté des chevaux.

À l’instar des éditions précédentes, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles et le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida seront au cœur des compétitions. Il y aura également des championnats dédiés aux chevaux Barbes, Arabe-Barbes, et aux purs-sangs arabes, permettant aux participants et aux spectateurs d’apprécier la splendeur des chevaux et le talent des cavaliers.

En parallèle à ces compétitions, le programme du Salon prévoit une série de conférences scientifiques et culturelles animées par des experts et chercheurs renommés dans le domaine de l’élevage équin, mettant en lumière les dernières innovations et les défis du secteur.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki avait souligné que cette édition verra la participation de plus de 100 exposants et 40 pays, et connaîtra l’organisation de débats approfondis dans le cadre de conférences sur le développement de la filière équine, ainsi que l’innovation et les nouveautés technologiques en la matière.

Le Ministre a indiqué que la valorisation de la filière équine, qui s’inscrit dans le cadre du contrat-programme pour le développement de la chaîne de valeur de cette filière, signé l’année dernière, soutiendra particulièrement les petits agriculteurs, les éleveurs de chevaux à l’échelle locale et nationale, ainsi que les artisans et le tourisme rural.

Et de relever que le Salon, qui joue un rôle important dans la promotion et le développement de la filière équine, constitue une occasion de souligner l’importance des chevaux dans le patrimoine culturel du Royaume, précisant que l’édition 2024 proposera un programme riche, incluant des manifestations sportives, des conférences, des spectacles équestres, des compétitions de Tbourida et diverses expositions.

Ainsi, le programme de la 15ème édition mettra en avant les principaux projets et programmes nationaux alignés sur les stratégies de développement de l’élevage équin, tout en soulignant la contribution du Salon à la promotion et au rayonnement de ce secteur au Maroc.

Le Salon offre également une occasion pour les jeunes générations de découvrir l’univers équestre à travers un programme varié incluant des activités ludiques, culturelles et des séances éducatives sur le monde du cheval.

Enfin, des spectacles équestres seront présentés par des troupes nationales et internationales de haut niveau, offrant au public des performances spectaculaires et une immersion dans l’art équestre.