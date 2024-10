Le Salon du cheval d’El Jadida, une vitrine du riche patrimoine national équin

mardi, 1 octobre, 2024 à 11:03

El Jadida – Le Salon international du cheval d’El Jadida, qui souffle sa 15-ème bougie, constitue une vitrine du riche patrimoine national équin et un espace idoine pour côtoyer de près les différentes races de chevaux, en l’occurrence les Pur-Sang Arabes, Arabes-Barbes et Pur-Sang Anglais.

Cet événement d’envergure, organisé du 1 au 6 octobre au Parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, reflète l’intérêt particulier que portent les Marocains au Cheval à travers les âges, puisé dans le riche patrimoine et les traditions ancestrales du Royaume.

A l’instar de ses précédentes éditions, le 15-ème Salon du cheval d’El Jadida, placé sous le thème “L’élevage équin au Maroc: innovation et défi”, se veut un lieu de rencontres entre l’ensemble des partenaires et acteurs de l’élevage équin au Maroc, le but étant d’encourager et promouvoir un secteur qui incarne les richesses nationales les plus importantes.

En plus de la dimension culturelle du Salon, son aspect socio-économique reste d’une grande importance, comme en témoigne la présence de l’ensemble des acteurs actifs dans le domaine de l’élevage équin, notamment des artisans, des petites et moyennes entreprises et ce, afin de valoriser les métiers du secteur.

En effet, le cheval fait partie intégrante de l’histoire et de la culture du Royaume. De l’élevage des chevaux à leur dressage, de la science du cheval à sa littérature, en passant, entre autres, par la Fantasia, la thématique du cheval demeure omniprésente dans la mémoire collective des Marocains au fil des siècles.

Cet intérêt s’est manifesté, ces dernières années, dans l’organisation de diverses activités équines, notamment des concours d’élevage, de saut d’obstacles et d’arts équestres traditionnels, ainsi que des concours nationaux annuels pour choisir, notamment, la meilleure “sorba”, le meilleur cavalier, le meilleur cheval.

Organisé par l’Association du Salon du Cheval, cet événement propose de nombreux espaces mêlés dans un cadre architectural unique. Il s’agit de stands dédiés aux régions, aux arts, en plus des sports équestres et des championnats nationaux.

Après la 1-ère étape à Tétouan et la 2è à Rabat, la 3è étape du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles sera également tenue dans le cadre du Salon d’El Jadida avec la participation des meilleurs cavaliers marocains aux côtés d’éminents cavaliers étrangers.

Cette édition connaît également la tenue du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI des sports équestres traditionnels “Tbourida” avec la participation de sorbas représentant les différentes régions du Royaume.

Elle comprend également plusieurs stands, dont celui des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires, ainsi que les stands de la Fédération royale marocaine des sports équestres, du Royal Complexe des Sports équestres Dar Es Salam et de la Société Royale d’Encouragement du Cheval.

Sont programmés, en outre, plusieurs séminaires et conférences traitant de plusieurs thématiques sociales économiques, culturelles, historiques.