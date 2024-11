Sciences de la santé en Afrique: Signature à Dakhla de trois accords de coopération et de partenariat

samedi, 23 novembre, 2024 à 20:59

Dakhla – Trois accords de coopération et de partenariat portant sur les sciences de la santé en Afrique ont été signés, samedi à Dakhla, en marge de la cérémonie de lancement de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé (African Academy of Health Sciences/AAHS).

Ainsi, un mémorandum d’entente a été signé entre la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation dans l’objectif de formaliser une collaboration stratégique autour du développement des sciences de la santé en Afrique.

Signé par le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr Youns Bjijou, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, et le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Mohamed Khalfaoui, cet accord ambitionne de promouvoir la recherche scientifique et l’innovation, de renforcer la coopération Sud-Sud et de développer des partenariats stratégiques.

Un accord de partenariat a été également scellé par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et l’Académie Africaine des Sciences de la Santé, afin d’accompagner le développement de l’Académie à l’échelle du continent.

Paraphé par le directeur de l’AMCI, Mohamed Methqal, et le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr Youns Bjijou, ce partenariat vise notamment à mettre à disposition des bourses d’études au profit de l’AAHS afin de permettre à des étudiants africains de poursuivre leurs études au Maroc et à des chercheurs africains de mener leurs projets de recherche au Royaume.

Un protocole d’accord a été aussi signé entre la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et le réseau Compétences Médicales des Marocains du Monde (C3M), ayant pour objectif de formaliser la collaboration entre les deux parties, en vue de la mise en œuvre et du développement de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé.

Paraphé par Pr Youns Bjijou, directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et le Président Fondateur du réseau C3M, Pr Samir Kaddar, cet accord vise notamment la promotion des activités académiques et scientifiques, le renforcement de la coopération scientifique et le développement des initiatives de santé publique.