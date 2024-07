Sefrou : Plus de 55 coopératives exposent leurs produits aux marchés mobiles de l’économie sociale et solidaire

samedi, 13 juillet, 2024 à 15:28

Sefrou – Plus de 55 coopératives exposent leurs produits aux marchés mobiles de l’économie sociale et solidaire, qui ont été inaugurés vendredi à Sefrou sous le signe: “Une économie sociale et solidaire diversifiée et un tourisme durable et prometteur”.

Cette manifestation, organisée jusqu’au 16 juillet par le conseil de la région Fès-Meknès, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire, la wilaya de la région Fès-Meknès et la province de Sefrou, vise à faire connaître les produits des coopératives, à promouvoir leur commercialisation et à améliorer les revenus des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la promotion de l’économie sociale au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Saloua Tajri a indiqué que les marchés mobiles de l’économie sociale et solidaire débarquent à Sefrou, une ville connue pour ses potentialités touristiques et culturelles et la richesse de ses produits de l’économie sociale et solidaire, dont les cerises.

Elle a souligné que cette foire connaît la participation de plus de 55 coopératives et associations actives dans les domaines de l’artisanat, des produits du terroir, des plantes médicinales et aromatiques et du tourisme, relevant que tous ces produits bénéficient du soutien de tous les acteurs de l’économie sociale, dont l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et les stratégies sectorielles qui prévoient plusieurs programmes pour accompagner les organisations de l’économie sociale dans tous les domaines de leurs activités.

Elle a ajouté que l’étape de Sefrou constitue une locomotive pour l’accompagnement des organisations de l’économie sociale dans plusieurs domaines tels que la formation, l’encadrement, l’évaluation des produits et la gestion des projets et des entreprises solidaires.

La vice-présidente du conseil régional de Fès-Meknès et présidente du comité d’organisation des marchés mobiles, Hakima Belkssaoui a affirmé, de son côté, que cette foire s’inscrit dans le cadre du programme de développement régional 2022-2027, ajoutant que des formations seront dispensées au profit des coopératives et des entreprises de l’économie sociale devant leur permettre de développer la commercialisation de leurs produits.

Par ailleurs, le stand de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion comporte plusieurs produits réalisés par les détenus après avoir bénéficié d’une formation adaptée.

Les marchés mobiles de l’économie sociale et solidaire sont en effet marqués cette année par l’ouverture sur les établissements pénitentiaires et les centres sociaux relevant de l’Entraide nationale.

Une rencontre de communication sur les moyens de réaliser la convergence entre le tourisme durable et le renforcement du secteur de l’économie sociale et solidaire, en particulier dans la province de Sefrou, est également prévue à cette occasion.