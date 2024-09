Sefrou: La construction du barrage M’dez touche à sa fin

lundi, 2 septembre, 2024 à 11:49

Sefrou – Le barrage M’dez, situé à 58 km au sud-est de la ville de Sefrou, entre dans sa phase finale de construction, marquant ainsi l’aboutissement d’un projet d’envergure dans le cadre de l’aménagement du haut Sebou.

Cet ouvrage majeur, dont l’achèvement était initialement prévu pour fin octobre 2024, a vu sa mise en eau anticipée à fin février 2024.

L’accélération des travaux, répondant aux instructions royales visant à accélérer les projets liés à l’eau, a permis un gain précieux de huit mois. Cette avancée dans le calendrier du projet souligne l’importance accordée à la gestion des ressources hydriques dans la région.

Selon les responsables du barrage, actuellement, la retenue a déjà atteint un niveau de 745 NGM, correspondant à environ 8 millions de mètres cubes d’eau stockées, un premier pas encourageant vers la réalisation des objectifs fixés pour cet ouvrage.

Ils ont noté que les dernières précipitations qu’a connue la région les 27 et 28 août 2024 ont permis la retenue d’une crue d’environ 3 millions de mètres cubes.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelaaziz Naji, Chef d’aménagement du barrage M’dez, a souligné que le projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du haut Sebou et répond à un besoin urgent pour résoudre la surexploitation abusive de la nappe de la plaine de Saïss.

Il a précisé que M’dez est un barrage en remblais à masque amont en béton, d’une hauteur d’environ 109 mètres, avec un volume de digue d’environ 2,6 millions de mètres cubes.

Sa capacité de stockage impressionnante de 700 millions de mètres cubes permettra de répondre à trois objectifs principaux, notamment le transfert de 125 millions de mètres cubes par an vers la plaine de Saïss, la protection du barrage Allal El Fassi situé en aval, et l’alimentation en eau potable des douars avoisinants.

M. Naji a également détaillé les ouvrages annexes du barrage, notamment la dérivation provisoire, la vidange de fond, les prises d’eau pour l’agriculture et l’eau potable et l’évacuateur des crues.

Le responsable du projet a souligné que les travaux sont pratiquement achevés, avec un budget estimé à environ 1,6 milliard de dirhams, notant que l’intégralité du projet a été réalisée par un staff marocain.

Le barrage M’dez s’inscrit dans un vaste programme d’aménagement hydraulique du bassin du Sebou, initié dès l’indépendance du Maroc. Ce programme vise à assurer l’irrigation des plaines du Gharb et du Saïss, l’alimentation en eau potable des centres urbains et des unités industrielles, la production d’énergie hydroélectrique et la protection des zones aval contre les inondations.

Le barrage M’dez vient ainsi compléter un réseau d’infrastructures hydrauliques existantes (Oued Sebou), dont la capacité totale dépasse déjà 5,7 milliards de mètres cubes.

Au-delà de ses fonctions principales, le barrage M’dez aura des effets induits significatifs sur le développement de la région. Il a permis de créer près de 400.000 jours de travail pendant la phase de construction, contribuant ainsi à la qualification de la main d’œuvre locale.

Le projet implique également le désenclavement des douars avoisinants par la déviation de la route provinciale n5016, qui sera inondée par la retenue du barrage. De plus, le développement du tourisme environnemental autour de la future retenue est envisagé, ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour la région.

Cependant, la réalisation d’un tel projet n’est pas sans conséquences sur l’environnement local. Des mesures d’atténuation ont été prises, notamment l’indemnisation des propriétaires des terrains expropriés et le rétablissement des infrastructures affectées. Ces dispositions visent à assurer une transition équitable pour les populations locales.