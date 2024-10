Sefrou: Forte impulsion de l’INDH à l’enseignement préscolaire

mercredi, 16 octobre, 2024 à 14:02

Sefrou – Généraliser un enseignement préscolaire de qualité constitue, depuis quelques années, le cheval de bataille de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau des différentes régions du Royaume, en particulier dans la province de Sefrou.

Dans cette province de la région Fès-Meknès, l’INDH a accordé, dans le cadre de son programme 4 “Impulsion au capital humain des générations montantes”, une attention particulière à la promotion et au développement de ce type d’enseignement, aux effets positifs indéniables sur la personnalité de l’enfant et sur son évolution.

L’appui de l’INDH au secteur de l’éducation se manifeste à travers différents axes en particulier l’enseignement préscolaire, qui a connu la création à ce jour de 57 unités, a indiqué à la MAP, le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la province de Sefrou, Adil Zahiri, mettant l’accent sur les efforts soutenus déployés par l’Initiative en matière d’appui au renforcement des capacités des élèves de l’enseignement préscolaire et primaire au niveau de la province outre l’amélioration des services d’hébergement à travers la création des foyers de l’Etudiant.

De son côté, le chef de service des des affaires juridiques, de la communication et du partenariat au sein de la direction provinciale de l’éducation nationale, Ahmed Bouyhiaoui a fait savoir que cette dernière a lancé le plan pluriannuel de généralisation de l’enseignement préscolaire, ajoutant que le taux est passé de 83 pc au cours de l’année scolaire 2022-2023 à près de 97 pc au titre de l’année 2024-2025 dans la perspective de sa généralisation à la rentrée prochaine.

Le même responsable a précisé que le nombre des enfants bénéficiant de l’enseignement préscolaire au niveau provincial a atteint 8.350, dont 51 pc de filles, ajoutant que 32 pc sont issus du milieu rural.

Parmi ces unités qui sont aujourd’hui opérationnelles au niveau de la province, l’unité “Beni Allahom” dans la commune rurale Kandar Sidi Khiar.

Khadija Aqerrout, enseignante à cette unité, a indiqué à la MAP que cet établissement à vu le nombre des élèves passé de 12 enfants lors de son ouverture, deux ans plutôt, à 22 aujourd’hui, ajoutant que l’objectif est de contribuer au renforcement des capacités de cette catégorie d’élèves dans la perspective de rejoindre l’enseignement primaire.

A noter que la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire est chargée de gérer ces unités sur les plans pédagogique et didactique, outre la formation des éducateurs qui enseignent dans ces unités.

La création de ces unités intervient en application d’une convention de partenariat conclue entre la Comité provincial du développement humain (CPDH) et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) portant sur la création de 41 unités au profit de 410 enfants de moins de 6 ans.

Le retour en investissement sur le capital humain est très important au niveau du préscolaire, comparativement avec les autres cycles de scolarité (17 fois plus).

Partant de ce constat, l’INDH a fait du soutien au préscolaire, un axe prioritaire dans sa troisième phase en donnant, ces dernières années, un véritable coup d’accélérateur à cet enseignement, notamment en milieu rural à travers le Royaume.

Le 4ème programme “Impulsion au capital humain des générations montantes” vise à promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie, en s’appuyant sur une démarche volontariste et proactive afin de contrecarrer les principales barrières au développement humain, en agissant sur deux composantes.

L’INDH œuvre avec les différents intervenants pour améliorer la qualité du système éducatif, et partant réduire le décrochage scolaire. Elle concentre ses efforts autour des actions ciblées et réfléchies dédiés aux élèves en situation difficile, relevant des zones rurales et des quartiers urbains défavorisés et ce, en s’appuyant sur des partenaires expérimentés relevant de la société civile.