Séisme d’Al Haouz : Des efforts soutenus pour améliorer l’offre scolaire à Taroudant

lundi, 9 septembre, 2024 à 10:55

Commune Ida Ougoummad (province de Taroudant) – Un an après le séisme, la province de Taroudant connait une dynamique soutenue dans le domaine de l’enseignement à la faveur notamment de la mise en œuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires.

Ce programme, qui vise à améliorer l’offre éducative et à assurer la continuité du service éducatif public, s’inscrit dans le cadre des initiatives destinées à permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans d’excellentes conditions conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP, la Directrice de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Souss-Massa, Ouafae Chaki a fait savoir que quelque 500 établissements scolaires ont été endommagés à des degrés divers au niveau de la province de Taroudant suite au séisme d’Al Haouz.

Les efforts déployés par le ministère de tutelle et les autres partenaires pour améliorer les conditions d’accueil des élèves ont permis d’éviter définitivement le recours aux tentes scolaires ainsi que l’achèvement des travaux de réhabilitation de 43 écoles, désormais prêtes à accueillir les apprenants au titre de l’actuelle rentrée scolaire 2024-2025, s’est félicitée Mme Chaki.

Et d’ajouter que 32 autres établissements scolaires ont fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagement grâce au soutien de plusieurs partenaires.

Pour sa part, Omar Ait Omar, Directeur du lycée collégial “Ida Ougoummad”, a indiqué que grâce aux travaux de réhabilitation et de rénovation dont il a fait l’objet, cet établissement scolaire est fin prêt pour accueillir dans les meilleures conditions quelque 363 élèves.

Selon Hassan Lirqui, président de l’association des parents et tuteurs d’élèves, les efforts conjugués de tous les acteurs ont permis une reprise rapide des cours au lycée, qui avait été endommagé par le séisme d’Al Haouz.

S’inscrivant dans le cadre des efforts menés par l’ensemble des intervenants en vue de garantir le droit à l’éducation et à la formation, le programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires touchés par le séisme du 8 septembre 2023, accorde une attention particulière à la création des écoles de proximité, avec la mise à disposition et l’optimisation des services du transport scolaire.

Réalisé dans le respect des spécificités patrimoniales et architecturales des zones touchées, et conformément aux normes parasismiques actualisées, ce programme se propose également d’augmenter le nombre des établissements scolaires communaux offrant des services d’internat, de transport scolaire et de logement pour les enseignants.