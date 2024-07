Settat : l’INDH organise une rencontre de communication à l’occasion de la journée internationale des coopératives

mardi, 9 juillet, 2024 à 19:30

Settat – Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de la province de Settat, a organisé, mardi à la plateforme des jeunes, une rencontre de communication dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives.

Cette rencontre, à laquelle ont assisté les représentants des coopératives actives dans le domaine de l’artisanat, bénéficiaires du soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et d’autres services concernés, a mis en lumière les opportunités offertes par l’INDH en faveur des coopératives, dans le cadre du renforcement et du développement de l’économie sociale et solidaire dans la province.

Cette célébration a été également une occasion pour les coopératives d’échanger leurs bonnes pratiques et de discuter des meilleurs moyens de valoriser leurs produits et de promouvoir leur commercialisation.

Dans une déclaration à la MAP, Rachid Hajoum, chef du service Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes à la province de Settat, a fait savoir que les domaines des coopératives bénéficiaires sont diversifiés, englobant notamment l’artisanat, l’agriculture et la création.

Il a, dans ce sens, indiqué que cette célébration s’inscrit dans le sillage du programme III, “Amélioration du Revenu et Inclusion Économique des jeunes”, de la 3ème phase de l’INDH, notant que ce programme est destiné aux jeunes et cible l’accompagnement financier et technique, la création de l’emploi et la promotion de l’économie sociale et solidaire.

Soulignant que l’INDH accorde également un appui significatif aux coopératives et aux porteurs de projets, M. Hajoum a souligné l’apport des partenaires la direction provinciale de l’agriculture, la direction régionale de l’artisanat et l’Office de développement des coopératives (ODCO).

Par ailleurs, Ayoub Ahzab, président de la coopérative agricole Barakate Ouled Idder (atelier de conditionnement de miel et autres produits de la ruche) relevant de la province de Settat, a expliqué que l’aide de l’INDH lui a permis de se doter du matériel nécessaire afin de travailler dans les bonnes conditions sanitaires, notant que l’Initiative leur a également permis de participer à plusieurs salons nationaux pour commercialiser leurs produits.

De son côté, le directeur de la coopérative agricole Zahrate Al Hayat de l’apiculture, Abdellah Salman, s’est félicité de l’accompagnement de l’INDH pour l’obtention de la certification de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), précisant que l’Initiative a permis à sa coopérative de franchir un palier dans le développement de ses activités.

La célébration de la journée internationale des coopératives est inscrite par l’INDH dans la promotion de l’économie sociale et solidaire, pilier essentiel d’un développement durable et d’une une économie équitable.