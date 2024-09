Sidi Bennour: Implication spontanée et responsable des citoyens dans le recensement

mercredi, 4 septembre, 2024 à 19:05

Sidi Bennour – A Sidi Bennour, la collecte de données dans le cadre du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) se poursuit au quatrième jour dans de bonnes conditions, avec l’appui des citoyens impliqués de manière spontanée et responsable dans l’opération.

”Les ménages sont fortement engagés dans ce Recensement général de la population et de l’habitat”, a assuré, à ce propos, Najwa Chaâidi, la superviseuse du RGPH à Sidi Bennour qui relève de la Direction provinciale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à El Jadida.

Dans une déclaration à la MAP, elle a indiqué que la collecte des données auprès des ménages a été précédée par une opération de mise à jour cartographique pour les zones de recensement et ce, pour une reconnaissance précise du terrain et une définition adaptée des besoins en ressources logistiques et humaines, faisant état de la mobilisation de 11 superviseurs communaux, 140 contrôleurs et 420 enquêteurs disposant de 540 tablettes et de 127 véhicules.

Et de réindiquer que les équipes mobilisées, formées sur place, ont sillonné les 30 et 31 août dernier les zones de recensement ciblées pour mieux les découvrir et aussi constater leur conformité avec les cartes établies.

Pour sa part, Mustapha Lotfi, superviseur communal, a fait savoir qu’il est en charge de deux zones, en l’occurrence, Zmamra et Lghnadra, relevant que l’opération de recensement comme d’ailleurs partout dans le Royaume est digitalisée de bout en bout.

Dans une déclaration à la MAP, il ajoute que sa mission consiste à superviser l’opération menée par quatre équipes à Zmamra et huit dans la commune rurale Lghnadra, précisant que chaque équipe est composée d’un contrôleur et de trois enquêteurs.

Il assure que l’opération de recensement se déroule au quatrième jour sous de bons auspices, se félicitant de l’implication effective des citoyens.

Le RGPH 2024 s’appuie sur deux questionnaires pour collecter les données auprès des ménages. Le premier comprend des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité alors que le second concerne des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement.