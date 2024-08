Sidi Bennour : Lancement de plusieurs projets financés par l’INDH

jeudi, 22 août, 2024 à 17:27

Sidi Bennour – Le gouverneur de la province de Sidi Bennour, El Hassan Boukouta a présidé, mercredi, le lancement de plusieurs projets financés par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), à hauteur de 51,61 millions de dirhams (MDH).

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en Infrastructures et services sociaux de base dans les centres ruraux sous équipés.

Il s’agit notamment du lancement, au niveau du centre de la commune de “M’tal”, d’un projet de construction et de revêtement de la voie reliant la route nationale n°7 au douar “Oulad A’llou” à travers le collège Al Nasr et le centre de la commune elle-même, sur une longueur de 4,42 km, pour un coût total de près de 4,6 MDH, selon la cheffe de la Division de l’action sociale de la province de Sidi Bennour, Sakina Chattabi.

Le deuxième projet, réalisé dans le cadre du même programme, concerne la construction et le revêtement de la voie reliant douar “Adhouha Sidi Abdellah Kamel Al Aalam” au douar “Ouled Moussa” en passant par le douar “Ouled Ghoul” dans la commune de “Al Jabria”, sur une longueur de 2,53 km, mobilisant une enveloppe de 2,16 MDH, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP.

Et de relever que le troisième projet consiste en la construction et le revêtement de la voie reliant douar “Al Ajjana” avec un pont au niveau de la commune de “Oulad Bousaken” (3,36 km), pour un coût dépassant les 3,82 MDH et ce, en coordination avec le Comité provincial pour le développement humain, la direction provinciale des équipements et de l’eau de Sidi Bennour et la commune de “Oulad Bousaken”.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial du ministère de l’éducation nationale, de l’éducation préscolaire et des sports à Sidi Bennour, Rachid Soufi, s’est arrêté sur le lancement de plusieurs projets financés par le Comité provincial pour le développement humain, relatifs au branchement individuel de 54 établissements scolaires au réseau d’eau potable de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable – Branche de Eau.

M. Soufi a précisé que le Comité provincial pour le développement humain a alloué à ce projet une enveloppe de 3,08 MDH, notant que l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable réalisera les travaux de branchement individuel au réseau d’eau potable, tandis que la Direction provinciale de l’éducation nationale couvrira les frais de consommation.

D’autres projets, a-t-il poursuivi, sont en cours, notamment dans le secteur de l’éducation, auxquels l’INDH a alloué un budget de 2,43 MDH. Ces projets portent sur la construction de blocs sanitaires et de clôtures murales pour 17 établissements scolaires dans les communes de “Sania Berkik” et “Bouhmam” dans la province de Sidi Bennour.

L’INDH a également alloué un montant supplémentaire de plus de 35,51 MDH pour la construction de 94 unités d’enseignement préscolaire dans toutes les communes de la province, et ce dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

De son côté, le président de l’Association Espace Famille pour le développement social et la solidarité, Mohamed Bzzioui, a fait savoir que l’association a bénéficié d’une ambulance fournie par l’INDH pour aider au transport des malades depuis divers douars vers les centres de dialyse et de traitement de la toxicomanie.

D’autre part, le gouverneur de la province de Sidi Bennour a également présidé la distribution de deux ambulances et l’inauguration du lycée “Al Majd” dans la commune de “M’tal”, qui accueillera un total de 581 élèves encadrés par 31 cadres éducatifs et administratifs.