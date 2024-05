Sidi Ifni: Inauguration du nouveau siège de la plateforme des jeunes

samedi, 18 mai, 2024 à 15:45

Sidi Ifni – Le nouveau siège de la plateforme des jeunes à Sidi Ifni a été inauguré vendredi à l’occasion du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ce projet, dont l’inauguration a été présidée par le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sidki, accompagné notamment du directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun, Abdelajid El Sahl et du président du conseil provincial de Sidi Ifni, Lahcen Belfkih, s’inscrit dans le cadre de la troisième phase de l’INDH (2019-2023), notamment le troisième programme relatif à l’Amélioration des Revenus et l’Inclusion Economique des Jeunes.

Cette infrastructure vise à accompagner et encadrer les jeunes porteurs d’idées et de projets innovants, à les soutenir dans le domaine de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la création de projets générateurs de revenus et à améliorer l’employabilité en fournissant un ensemble de services destinés à permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles capacités et compétences à travers des cours de formation intensifs en langues et informatique.

La plateforme, qui a été construite sur une superficie de 756 m² dont 403 m² couverts pour un coût total estimé à 7,108 millions de dirhams (MDH) grâce au financement de l’INDH, dispose de plusieurs espaces destinés à l’accompagnement des entreprises et au renforcement de leurs capacités en matière d’employabilité, d’écoute et d’accompagnement, dont une salle de formation, un espace d’accueil et d’orientation, une salle d’accompagnement et d’encadrement et une salle de séminaires.

La plateforme, qui sera gérée par l’association Initiatives pour le développement humain et l’inclusion sociale, s’adresse aux jeunes de 18 à 45 ans, aux auto-entrepreneurs, aux coopératives et aux petites et très petites entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, Nisrine Felhi, chargée de la division de l’action sociale à la province de Sidi Ifni, a indiqué que cette plateforme s’inscrit dans le cadre du troisième programme de l’INDH relatif à l’Amélioration des Revenus et l’Inclusion Economique des Jeunes, ajoutant que ce projet constitue un forum de rencontre de tous les acteurs de l’emploi et du soutien aux jeunes.

Par la même occasion, le gouverneur a présidé la cérémonie de remise de 45 bus scolaires au profit des communes de la province et des associations qui s’occupent des personnes à besoins spécifiques.

Ce projet, pour lequel une enveloppe budgétaire estimée à 20 MDH a été allouée, vise à encourager la scolarisation et lutter contre le décrochage scolaire, notamment chez les filles en milieu rural.

Le président du conseil provincial de Sidi Ifni a souligné que la remise de ces bus scolaires s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et la promotion de la scolarisation, notamment des filles en milieu rural, notant que l’acquisition de ces bus est le fruit d’un partenariat entre la province de Sidi Ifni, l’AREF et le conseil provincial.