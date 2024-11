Sidi Slimane: Distribution d’équipements pour soutenir les coopératives et les jeunes entrepreneurs à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

mardi, 19 novembre, 2024 à 11:51

Sidi Slimane – Plusieurs équipements destinés à soutenir des projets économiques et sociaux ont été distribués, lundi à Sidi Slimane, au profit des coopératives et des jeunes entrepreneurs, dans le cadre de la commémoration du 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est centrée sur l’amélioration des revenus et le renforcement de l’inclusion économique, notamment à travers la promotion de l’entrepreneuriat et des initiatives collectives.

Le gouverneur de la province de Sidi Slimane, Driss Rubio, a supervisé cette opération, qui a permis de doter 21 projets de matériel adapté, réparti en deux volets principaux.

Le premier volet, axé sur l’amélioration des revenus, a bénéficié à 10 coopératives, principalement situées en milieu rural et actives dans des secteurs variés tels que la valorisation des produits apicoles (miel), l’élevage de poules locales et la production d’œufs, la couture et la broderie, le bâtiment, ainsi que les travaux de jardinage.

Les équipements distribués visent à renforcer les capacités de production, à optimiser la commercialisation des produits et à générer de nouvelles opportunités d’emploi, notamment au profit des femmes et des jeunes de la région.

Le second volet, qui porte sur le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, a permis à 11 auto-entrepreneurs de se doter d’équipements nécessaires pour lancer leurs activités et développer leurs entreprises individuelles.

Dans une déclaration à la MAP, la cheffe du service de communication de la province de Sidi Slimane Amal Benabdi, a indiqué que la valeur totale des équipements distribués dans le cadre des deux volets du programme s’élève à 3.050.327 dirhams.

Elle a expliqué que ce montant se répartit sur le programme d’appui à l’entrepreneuriat avec un investissement global de 1.023.072 dirhams, dont une contribution de 920.766 dirhams apportée par l’INDH, et le programme d’amélioration des revenus des coopératives avec 2.027.255 dirhams, financé à hauteur de 1.216.353 dirhams par l’INDH.

Les porteurs de projets ont également contribué avec un apport total de 902.810 dirhams, soit 810.902 dirhams pour les coopératives et 102.306 dirhams pour les auto-entrepreneurs, a-t-elle précisé.

Cette initiative illustre l’engagement des autorités provinciales à soutenir les jeunes, les femmes et les coopératives dans leur quête d’autonomisation économique et de développement durable, a souligné Mme Benabdi.

“Ces projets témoignent de la volonté de promouvoir l’entrepreneuriat et de favoriser un développement inclusif, en ligne avec les objectifs de l’INDH”, a poursuivi la responsable, exprimant l’espoir que ces équipements permettront aux bénéficiaires de concrétiser leurs ambitions et de renforcer le tissu économique local.

Les bénéficiaires ont, pour leur part, salué cette initiative, qui constitue une opportunité majeure pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur capacité à contribuer au développement économique et social de la région.

Cette action, qui s’est déroulée dans un cadre empreint de fierté nationale, reflète les efforts constants déployés pour soutenir l’entrepreneuriat et le développement local, conformément aux Hautes Orientations Royales, tout en assurant une inclusion socio-économique durable, principalement au profit des jeunes et des femmes.