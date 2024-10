Sidi Youssef Ben Ali: Dar Taliba, une illustration de l’engagement constant de l’INDH en faveur de la scolarisation de la fille rurale

dimanche, 6 octobre, 2024 à 16:26

Marrakech – Dar Taliba (Maison de l’étudiante), située dans le nouveau quartier de Sidi Youssef Ben Ali dans la ville de Marrakech, incarne l’engagement constant de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de l’équité de tous les élèves dans l’accès à la scolarisation, dont notamment les filles issues du milieu rural.

Le soutien apporté à cette structure reflète aussi l’implication continue de l’INDH dans l’amélioration de la performance des institutions de protection sociale au niveau de la préfecture de Marrakech.

Créée en 2005 par l’Association “Pour l’éducation des filles rurales” et grâce aux efforts de divers acteurs institutionnels et acteurs associatifs œuvrant dans le domaine social, cette structure contribue à fournir des services intégrés et diversifiés au profit de 248 filles issues de diverses zones rurales de la région.

Ces différents services permettent aux filles bénéficiaires de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions, d’autant que cet espace apporte tous les éléments de confort et les conditions idéales de la réussite.

Dans une déclaration à la MAP, Raja Gouglou, responsable du programme de la généralisation du préscolaire en milieu rural et du soutien scolaire à la Division de l’Action sociale (DAS) relevant de la wilaya de la région Marrakech-Safi, a souligné que Dar Taliba de Sidi Youssef Ben Ali, qui fait partie des structures vitales au sein de cet arrondissement urbain, bénéficie à plus de 240 filles, dont la majorité est issue de milieu rural.

Et de souligner que l’intervention de l’INDH au niveau de cette structure consiste à accorder une subvention annuelle d’une valeur totale de 100.000 DH pour soutenir les dépenses de gestion et le financement de l’acquisition de matériel de cuisine et d’informatique, relevant que l’INDH a également contribué à soutenir et financer la mise à niveau des installations de Dar Taliba.

Dans le cadre de sa troisième phase, l’INDH a contribué à l’équipement de cette structure d’une valeur de 300.000 DH et à la réhabilitation et à l’aménagement de certaines de ses installations pour une valeur financière de 750.000 DH, a-t-elle expliqué, faisant savoir que l’INDH a également contribué au financement des travaux de construction d’une salle multidisciplinaire au sein de cette structure pour un montant total de 1,5 MDH.

L’Entraide nationale apporte, à son tour, une subvention annuelle dédiée à l’encadrement et l’accompagnement de Dar Taliba de Sidi Youssef Ben Ali, a-t-elle ajouté.

D’autre part, Mme Gouglou a souligné que le suivi de cette importante structure à l’instar de diverses autres structures éducatives, illustre l’implication de l’INDH dans le renforcement du rôle des dour Talib et Taliba dans le cadre des efforts visant à soutenir la scolarité et lutter contre le décrochage scolaire.

Cette cadre a aussi relevé que les grands objectifs de l’axe de soutien à la scolarisation et de lutte contre l’abandon scolaire portent principalement sur l’amélioration de la qualité des services fournis par Dour Talib et Taliba, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’hébergement et de la restauration, qui doivent être équilibrée et saine, et la qualité des services médicaux et paramédicaux, ainsi que la programmation d’activités culturelles et sportives parallèles et artistiques.

Dans ce contexte, Mme Gouglou a expliqué que tous ces facteurs contribuent à élever le niveau éducatif, scolaire et culturel des bénéficiaires de ces dours et contribuent de manière significative à réduire la déperdition scolaire et à encourager la scolarisation des filles rurales.

De son côté, la présidente de l’Association “Pour l’éducation des filles rurales”, Touria Binebine, a souligné que cette structure sociale pionnière, construite sur une superficie de 3.200 m2, offre, en plus de l’hébergement et la restauration des élèves du secondaire collégien et qualifiant et les étudiants de l’université, une formation générale dans plusieurs domaines de l’éducation et des savoirs divers.

Avec fierté, cette militante associative dans la promotion de la situation des filles rurales, a ajouté que cette structure a commencé à fournir ses services à 13 filles rurales en 2005, et “aujourd’hui, nous fournissons nos services gratuits à 248 filles, dont 80 filles issues des zones touchées par le séisme”.

“Nous effectuons, au profit des bénéficiaires, une requalification importante dans toutes les matières et connaissances, grâce à l’assistance d’enseignants spécialisés, en plus de mettre à disposition des enseignants de beaux-arts (dessin et musique)”, a-t-elle ajouté, notant que les bénéficiaires s’engagent dans un programme qui comprend la lecture d’un livre et la projection-débat d’un film, de façon régulière.

Mme Binebine n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à toutes les personnes impliquées, dont les associations féminines, qui œuvrent en faveur de l’amélioration de la condition des femmes et leur autonomisation.

Il convient de noter que l’appui de l’INDH à cette structure sociale s’inscrit dans le cadre du 4è programme, relatif à l’Impulsion du capital humain pour les générations montantes, dans l’axe relatif à la réhabilitation du rôle des dour Talib et Taliba au niveau de la préfecture de Marrakech.

L’objectif principal de l’intervention de l’INDH consiste à réhabiliter et développer cet établissement en tant qu’institution de protection sociale et de permettre à ses bénéficiaires, notamment celles issues de familles à faible revenu, de poursuivre leurs études dans un environnement sain, équilibré et propice à l’apprentissage et à la réussite et l’excellence.